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В Подмосковье выявляют такси с несоответствующей стандарту цветовой гаммой

воскресенье, 31 октября 2021 | 13:21    
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Камеры фотовидеофиксации в Московской области начали фиксировать автомобили такси с несоответствующей цветовой гаммой.

Если водитель не устранит нарушение в течение 30 дней, ему могут аннулировать разрешение на работу, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Камеры фотовидеофиксации в Подмосковье теперь выявляют автомобили такси, не соответствующие утвержденной цветовой гамме. Нейросеть распознает цвет автомобиля <...>, который должен быть белый, а также наличие желтой светоотражающей полосы посередине с шашечным поясом, серой полосы снизу кузова, оранжевого фонаря на крыше, - говорится в сообщении.

Отмечается, что за первые сутки было зафиксировано свыше 3,1 тыс. нарушений. Наиболее распространенные из них - отсутствие или повреждение желтой полосы и отсутствие фонаря на крыше.

Как уточнили в Минтрансе региона, система сопоставляет номера авто нарушителей с реестром выданных разрешений такси и автоматически направляет информацию в министерство, после чего ИП и юрлицам, на которых оформлено разрешение, направляются уведомления.

Тэги: 
транспорт
закон
Источник:
ТАСС
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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