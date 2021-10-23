В Подмосковье общественный транспорт перейдет на работу выходного дня с 28 октября

суббота, 23 октября 2021 | 11:00
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Наземный городской транспорт Московской области с 28 октября по 7 ноября будет работать по расписанию воскресного дня. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.
Как будет работать наземный транспорт с 28 октября? С этой даты по 7 ноября транспорт будет работать по расписанию воскресных дней. После 8 ноября до улучшения эпидемиологической ситуации будет действовать оптимизированное расписание буднего дня и возвращение к 100-процентной транспортной работе будет осуществляться незамедлительно, как только мы увидим, что на данных маршрутах у нас есть перегрузка по количеству пассажиров, - сказал он.
В часы пик в такой ситуации, как сейчас, не может в полной мере соблюдаться социальная дистанция. <...> Наша задача - на общественном транспорте снизить количество невакцинированных пассажиров старшего поколения и наиболее уязвимых категорий граждан, у которых есть хронические заболевания, - отметил он.