В Подмосковье общественный транспорт перейдет на работу выходного дня с 28 октября

Как будет работать наземный транспорт с 28 октября? С этой даты по 7 ноября транспорт будет работать по расписанию воскресных дней. После 8 ноября до улучшения эпидемиологической ситуации будет действовать оптимизированное расписание буднего дня и возвращение к 100-процентной транспортной работе будет осуществляться незамедлительно, как только мы увидим, что на данных маршрутах у нас есть перегрузка по количеству пассажиров, - сказал он.