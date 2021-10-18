В Подмосковье арестованы подозреваемые в подделке сертификатов о вакцинации от COVID-19

понедельник, 18 октября 2021 | 21:10    
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Суд в Подмосковье арестовал восьмерых обвиняемых в подделке сертификатов о вакцинации граждан от коронавируса.

По ходатайству следователя судом арестованы восемь человек, обвиняемых во внесении фиктивных сведений о вакцинации граждан в системы государственного учёта и подделке сертификатов о вакцинации от Covid-19,а также получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290, ч.4 ст. 274.1 и ч.1 ст. 237 УК РФ), - сообщила представитель областного главка следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

По данным следствия, два медработника одного из медицинских учреждений Московской области вносили фиктивные сведения о вакцинации граждан в системы госучёта "и осуществляли выдачу поддельных справок и сертификатов для предоставления по месту требования".

Шесть их посредников находили с помощью сети интернет желающих получить данные сертификаты без прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции. Предварительно установлено, что данными преступными услугами воспользовались не менее 61 человека, - сказала Врадий.

Ранее в понедельник пресс-служба Росздравнадзора сообщила, что подмосковные правоохранители задержали участников группы, подозреваемых в продаже поддельных сертификатов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

В преступную группу входили два медработника одной из подмосковных больниц, непосредственно вносивших сведения о лже-вакцинации граждан в системы государственного учёта, и шесть посредников, находящих в Интернете желающих получить сертификат о вакцинации без иммунопрофилактики от коронавирусной инфекции. Участники преступной группы задержаны, - говорилось в сообщении.

В ведомстве отмечали, что поддельные сертификаты у задержанных приобрели не менее тысячи человек, в настоящий момент идет работа по их идентификации.

Тэги: 
Подмосковье
криминал
коронавирус
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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