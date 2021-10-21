В Подмосковье агрегаторы такси будут ежедневно проверять разрешения водителей

Агрегаторы интегрировались с реестром такси Подмосковья и смогут ежедневно в автоматическом режиме проверять действующие разрешения, и при их отсутствии отключать от заказов водителей.

Перевозки такси должны быть безопасными для пассажиров - это главное требование, которое мы предъявляем к участникам рынка. Соглашение с агрегаторами - это очередной шаг к легализации рынка такси. На территории Подмосковья работают 89 тыс. такси по выданным разрешениям, 80% из них подключено к агрегаторам. С начала этого года агрегаторы уже отключили от заказов свыше 600 водителей, у которых не было разрешений. Соглашение позволит более оперативно проверять разрешения у подключенных перевозчиков, - сообщила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

Мы выступаем за открытие доступов к реестрам разрешений, чтобы делать поездки безопасней, поэтому поддерживаем инициативу Московской области. Это позволит оперативно отслеживать актуальность таких разрешений в автоматическом режиме. Интеграция агрегаторов с реестром Московской области также позитивно отразится на работе перевозчиков, в том числе таксопарков и индивидуальных предпринимателей, которые уже работают в легальном поле - они смогут быстрее начинать работу с заказами агрегаторов, - отметил директор по развитию бизнеса Яндекс.Такси в России Иван Запольский.

Мы поддерживаем инициативу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области о подписании соглашения о взаимодействии между сервисами заказа легкового такси. Безопасность и качество поездок были и остаются приоритетом для нас, поэтому мы рады продолжить нашу работу в данном направлении, - рассказал генеральный директор сервиса Ситимобил Виталий Бедарев.

В Подмосковье разрешение на перевозку такси выдается через региональный портал «Госуслуг» сроком на 5 лет. Автомобили должны соответствовать региональному стандарту такси: белый цвет кузова, желтая полоса посередине, серая внизу, шашечный пояс на борту и световой фонарь на крыше. В салоне должна быть размещена информация о водителе, таксомоторной компании и тарифы на поездки, а также QR-код. Водители должны иметь разрешение, регулярно проходить предрейсовый медицинский и технический осмотры.