В ОЭЗ «Дубна» обсудили возможности поддержки высокотехнологичных компаний

Тематика второго дня конференции была достаточно насыщенной. В рамках ее секций прошло открытое заседание Президиума Ассоциации «Росмедпром», состоялось обсуждение проблем разработки и производства лекарственных средств, вопросов государственной поддержки высокотехнологичного бизнеса.

Продукция резидентов ОЭЗ «Дубна» для медицины и фармацевтики

Сегодня на территории технико-внедренческой зоны «Дубна» активно развивается биомедицинский кластер. На данный момент он объединяет более 30 производителей и разработчиков медицинской и фармацевтической продукции, как для внутреннего, так и для внешнего рынка, в компаниях работают более 1000 специалистов. В рамках конференции у ее участников была возможность не только ознакомиться с новейшими технологиями и уникальными изделиями, представленными на выставке, но и побывать на нескольких предприятиях, увидеть процесс их производства.

На правобережной площадке на «Фабрике радиотерапевтической техники» гостям рассказали об уникальных линейных ускорителях для лучевой терапии онкозаболеваний, производимых по лицензии американской компании Varian. Резидент является единственным в России поставщиком в отечественные лечебные учреждения высокотехнологичных комплексов и в прошлом году вошел в первую пятерку ТОП-100 поставщиков медизделий на рынке госзаказа. В ОЭЗ «Дубна» немало компаний, инновационные изделия которых не имеют аналогов в России и за рубежом. На производстве одной из них - «Окей Вижен Технолоджи» участникам конференции продемонстрировали мягкие контактные линзы для коррекции близорукости. Это единственная оптическая компания в стране, выпускающая подобную медицинскую продукцию. А в «Медипалтех» состоялось знакомство с производством высокотехнологичных приборов и тест-систем для in vitro диагностики. В период пандемии коронавируса продукция резидента особенно актуальна и пользуется большим спросом.

Участники конференции побывали еще на двух предприятиях, расположенных на левобережной площадке ОЭЗ. Одно из них появилось, в том числе, в результате многочисленных запросов на его услуги резидентов кластера. Компания «Алтегра», которая намерена разрабатывать технологии производства лекарственных антибактериальных препаратов и средств против онкологических заболеваний, запланировала строительство собственного научно-производственного комплекса. Но уже сейчас, на первом этапе, компания подготавливает производственную площадку с лабораторией на арендованных площадях, закупила новейшее лабораторное оборудование и начала оказывать услуги по изучению стабильности препаратов и медицинских изделий, по микробиологическому контролю и разработке методик качества. Еще один резидент «ПСК Фарма» - лидер российского рынка пульмонологических препаратов, на его крупнейшем фармацевтическом заводе трудятся 250 специалистов, а портфель компании постоянно пополняется новыми инновационными лекарственными препаратами для лечения многих социально значимых заболеваний.

«Росмедпром»: в сфере внимания производство и закупки медицинской продукции

Я впервые в наукограде, и все, что здесь увидел, настраивает на патриотичный лад, я обеими руками за отечественного производителя, - говорит после экскурсии участник открытого заседания Президиума Ассоциации «Росмедпром» исполнительный директор «Биотекфарм» Александр Герштейн. – Я был на многих заводах, в том числе за рубежом, и думал, что меня уже ничем не удивишь, но обе площадки «Дубны», сосредоточение на них современных инновационных предприятий просто поразили. За 15 лет столько построить и привлечь таких интересных инвесторов – это дорогого стоит. По-моему, теперь уже иностранные площадки должны дотягиваться до уровня ОЭЗ в Дубне. Теперь сам задумался, что еще можно модернизировать на заводе, которым руковожу.

В заседании президиума, прошедшем в рамках первой секции конференции, приняли участие представители экспертных организаций Росздравнадзора, правительства Московской области, члены профильных комитетов ТПП, Ассоциации «Росмедпром», АНО «Консорциум «Медицинская техника», Медико-технического кластера Московской области, а также предприятий медицинской и фармацевтической промышленности.

Участники заседания поднимали самые актуальные на сегодняшний день вопросы, - комментирует исполнительный директор Медико-технического кластера Московской области Андрей Виленский. - Для молодых предприятий, которые зачастую сталкиваются с какими-то проблемами, барьерами, недопониманием законодательных моментов, обсуждение в таком широком формате позволяет найти ответы. Кроме того, здесь предлагается совокупное мнение отрасли для того, чтобы регуляторы, государство учитывали это мнение при принятии решений.

Данная секция стала эффективной в том числе и потому, что ее участники получали ответы из уст в большинстве случаев от первоисточников, регуляторов, а также своих коллег, а в кулуарах имели возможность обменяться собственным опытом. Много внимания было уделено изменениям в регулировании доступа лекарственных препаратов на рынок Евразийского экономического союза с 1 января 2021 года. Обсуждались проблемы включения продукции предприятий медицинской промышленности в реестры российской промышленной и радиоэлектронной продукции, выдачи ТПП РФ актов экспертизы и сертификатов СТ-1, а также упрощения процедуры подтверждения соответствия производства промышленной продукции на территории России.

Разработки и производство лекарственных средств

ОЭЗ «Дубна» – точка роста отечественной медицинской промышленности, потенциал резидентов ее биомедицинского кластера колоссальный, а ежегодный прирост инвесторов от медицины и фармотрасли составляет 3-4 компании, отметила в своем выступлении перед участниками второй секции конференции заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Виктория Халимендик. Она подробно рассказала о развитии биомедицинского кластера и технико-внедренческой зоны в целом, о том, какие условия должны быть созданы для того, чтобы идею, а затем научную разработку довести до коммерциализации, познакомила с наиболее значимыми проектами инвесторов, в том числе таких крупных предприятий, как «Гранат БиоТех», «Паскаль Медикал», «Эйлитон» и другими.

Резиденты технико-внедренческой зоны, представлявшие на секции свои инновационные проекты, отмечали, что значимую роль в их успешном воплощения сыграли готовность площадки, а также тесное взаимодействие с Управляющей компанией ОЭЗ.

Сегодня все предприятия биомедицинского кластера активно развиваются, - сказала генеральный директор ООО «Алтегра» Ольга Турчанинова. – Инфраструктура ОЭЗ «Дубна» самая подготовленная к рывку, к принятию на свою площадку большого числа резидентов. Есть земля, электроэнергия, инженерные сети, дороги, другая необходимая инвесторам инфраструктура. Это экономически целесообразно для компаний и сокращает время осуществления проектов. Большим плюсом является помощь в решении всех возникающих вопросов Управляющей компании ОЭЗ, а также то, что в Московской области есть несколько реально работающих программ, которые оказывают значимую поддержку инвесторам, особенно на начальном этапе реализации проектов.

Генеральный директор «Медагро», председатель редакционного совета «Бизнес-Диалог Медиа» и модератор секции Вадим Винокуров отметил, что встреча в Дубне носила широкий осведомительный характер и, кроме многочисленных историй успеха и достижений резидентов, дала возможность обсудить большой круг проблем:

Основной задачей нашей секции было прежде всего показать возможности самой ОЭЗ, с одной стороны, а с другой – возможности научного потенциала, имеющегося в Дубне. Что касается проблем, то сегодня они общие для всех. Производств много, поэтому сложности связаны уже не с предоставлением субсидий, каких-то преференций, не с инфраструктурой – она отличная, а прежде всего с потребностью в квалифицированных научных кадрах и рабочих специальностях, с предоставлением жилья для тех, кто участвует в проектах. ОЭЗ развивается дальше, и я не сомневаюсь, что ее руководство при поддержке региона сможет решить эти проблемы.

Участники секции обсудили не только вопросы развития медицинских и фармпроизводств, но и кооперации компаний, взаимодействия научных и образовательных учреждений. От университета «Дубна», например, был представлен ряд научных разработок, которые в перспективе могут заинтересовать производителей, а генеральный директор компании «Алтегра» Ольга Турчанинова предложила создать информационный центр, с помощью которого можно будет узнавать о продукции компаний, ее стоимости, других условиях приобретения - таким образом резиденты смогут более активно обмениваться товарами и услугами.

Господдержка наукоемкого бизнеса

Самой многочисленной по количеству участников стала третья секция конференции, на которой обсуждались меры государственной поддержки высокотехнологичного бизнеса. Предваряя обсуждение, ее модератор заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Виктория Халимендик отметила, что технико-внедренческая зона является логичным продолжением развития подмосковного наукограда, находится с ним в тесном симбиозе, дает возможность дубненцам и выпускникам университета применить свои знания и навыки, и в то же время сама является крупным потребителем интеллектуальных ресурсов наукограда. Она подробно остановилась на возможностях ОЭЗ как института развития Севера Подмосковья, рассказала о расширении перечня услуг Управляющей компании для резидентов, а именно оказании содействия в привлечении финансовых ресурсов для реализации инвестиционных проектов; кооперации инвесторов с научными и образовательными организациями по вопросам внедрения результатов интеллектуальной деятельности в хозяйственный оборот и подготовке востребованных кадров.

Сегодня объемы производства продукции резидентов ОЭЗ составляют порядка 20 млрд рублей в год, - отметила Виктория Халимендик. – При этом важной задачей является развитие экспорта высокотехнологичной продукции и технологий. Поэтому для резидентов ОЭЗ особенно актуальным является использование инструментов поддержки Российского экспортного центра, а также таких институтов развития, как Фонд содействия инновациям, Фонд Сколково, Фонд развития промышленности и других, что позволит компаниям быстрее развиваться и сокращать инвестиционный период.

С многочисленными программами Российского экспортного центра участников секции ознакомил его вице-президент Алексей Солодов. Это, в том числе, деловые миссии, которые проводит РЭЦ, компенсация расходов для выхода высокотехнологичных компаний на внешние рынки, затрат на транспортировку промышленной продукции, такая новая мера поддержки, как получение субсидий на проведение НИОКР для внешних рынков, что особенно актуально для резидентов ОЭЗ, и другие.

Руководитель Департамента промышленной политики ФРП Виктория Волкова акцентировала внимание на возможностях Фонда развития промышленности по кредитованию промпредприятий. Компаниям было предложено порядка десяти кредитных программ от 5 млн до 2 млрд рублей по льготной процентной ставке. В реализацию нескольких перспективных проектов резидентов ОЭЗ Фонд уже вложил порядка 2 млрд рублей.

Особой популярностью у резидентов особой экономической зоны «Дубна» пользуются программы Фонда содействия инновациям (Фонда Бортника). Руководитель представительства Фонда Николай Хохлов отметил, что высокотехнологичные компании являются наиболее активными участниками его программ и подчеркнул, что в целях развития технологий искусственного интеллекта Фондом определено дополнительное финансирование в рамках существующих программ (Умник, Старт, Коммерциализация).

Среди тем, которые обсуждались на секции, были предоставление льготной ипотеки от банка «ДОМ. РФ», взаимодействие Университета «Дубна» с работодателями, стратегия выхода на зарубежные рынки и другие. В завершающий, третий день работы X Всероссийская научно-практической конференции «Принципы и механизмы формирования национальной инновационной системы», который запланирован на 9 декабря, состоится Открытое заседание рабочей группы по Стратегии социально-экономического развития наукограда Дубна.