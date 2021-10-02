В ОЭЗ «Дубна» будет создан Центр обработки и хранения информации

Экспертный совет по технико-внедренческим особым экономическим зонам при правительстве Московской области одобрил бизнес-планы трех компаний, которые выбрали местом реализации своих проектов территорию ОЭЗ в Дубне. Заседание совета в онлайн формате провела заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Юлия Баринова.

Самым крупным из представленных на Экспертный совет является проект ООО «Надежный Цифровой Сервис Данных» - компания инвестирует в него порядка 5 млрд руб. и создаст 70 рабочих мест. Проект предусматривает разработку технологии и систем хранения, обработки и передачи данных, а также разработку и внедрение сопутствующего ПО для хранения, обработки и передачи данных. Для реализации поставленных целей на участке в 3 га правобережной площадки ОЭЗ компания намерена построить современный, высокотехнологичный ЦОД площадью 20 тыс. кв. м. Услугами ЦОД будут пользоваться для реализации своих высокотехнологичных проектов в том числе такие компании, как Яндекс, Google и другие. «НЦСД» планирует пройти сертификацию по самому высокому стандарту - TIER 4. В России есть только один ЦОД, получивший такую сертификацию.

Цель проекта ООО «Аддитивные Промышленные Технологии» - разработка, проектирование, производство, реализация оснастки и других изделий, в том числе из полимерных материалов для летательных аппаратов. Еще компания намерена разрабатывать, проектировать, производить и осуществлять реализацию станков с ЧПУ, в том числе 3D-принтеров, а также документации и комплектующих к ним. Для изготовления формообразующей оснастки предлагается создать аддитивные технологии 3D-печати. Суть этих технологий заключается в том, что деталь создается послойным добавлением материала. Методика, предлагаемая «АПТ», имеет массу преимуществ перед традиционными технологиями. В первую очередь это высокая скорость печати 3Д-принтера, что позволяет затрачивать на операции гораздо меньше времени. Уникальное оборудование позволит разрабатывать изделия с геометрией, которая недостижима для токарных и фрезерных станков. Готовая модельная оснастка, полученная на основании цифровой модели, имеет 100-процентную точность. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит порядка 25 млн. руб., на высокотехнологичном производстве будут трудиться 20 специалистов.

ООО «МЕГАТЕХ» в ОЭЗ «Дубна» планирует вести разработку и производство медицинского оборудования, в том числе электрохирургических генераторов, а также НИОКР в области создания медицинской техники и оборудования. Для организации работ компания арендует помещение в 120 кв. м. Современные электрокоагуляторы собственной разработки и производства предназначены для обеспечения отечественных медицинских и лечебно-профилактических учреждений. Электрохирургические аппараты относятся к классу наиболее утилитарных приборов за счет минимума функций, необходимых для большинства хирургических вмешательств, простоты конструкции, надежности и невысокой стоимости. Стоит отметить применяемую в аппаратах систему безопасности OVT. Через 10 секунд после начала воздействия она звуковым сигналом и мигающим красным индикатором предупреждает о возможности перегрева ткани, и если врач продолжает воздействие, то через некоторое время подача тока автоматически отключается, а специальный индикатор сигнализирует о нарушении контакта с нейтральным электродом. Приборы данной серии будут отличаться исключительно низким током утечки, что делает их незаменимыми при лапароскопических и других эндоскопических операциях. Встроенная система самодиагностики активируется при каждом включении прибора и обеспечивает его безотказную работу. Общий объем инвестиций в проект составит более 3,5 млн. руб.

Уже действующий резидент компания «Ядро Фаб Дубна», которая реализует проект по созданию современного производства печатных плат, представила на Экспертный совет изменения в бизнес-план, касающиеся увеличения площади строящегося объекта в два раза, до 40 тыс. кв. м, и необходимых под предполагаемое строительство земельных участков с 6 га до 9,5 га. Соответственно скорректированы и сроки завершения строительства - с IV квартала 2023 года они перенесены на II квартал 2026-го. Изменится и общая сумма инвестиций в проект: с 2,9 млрд руб. до 4,4 млрд руб. Уточнение параметров проекта связаны в первую очередь с увеличением спроса на разрабатываемую резидентом продукцию. На данный момент компания «Ядро Фаб Дубна» уже проинвестировала в проект почти 20 млн руб., в том числе на подготовку земельного участка для строительства 1-й очереди. Планируемые к разработке и производству печатные платы, а также оборудование на их основе, которое в основном будет использоваться для хранения данных, по своим техническим и эксплуатационным характеристикам будут превосходить российские и целый ряд зарубежных аналогов.

Экспертный совет согласовал изменения в проект действующего резидента и единогласно одобрил бизнес-планы трех новых компаний.