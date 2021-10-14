В Московское море выпустили 220 тысяч толстолобиков

Толстолобика ещё называют "серебряным карпом" потому, что эта рыба относится к семейству карповых и с английского переводится именно как серебряный карп. Что касается размеров толстолобика, то это довольно крупная рыба: в среднем в длину до 1,5 метра, а по весу более - 27 килограмм. Были случаи, когда вылавливали рыбу весом в 50 килограмм. Вес выпущенной молоди толстолобика - 25 грамм.

Толстолобик очень полезная и вкусная рыба. Питается планктоном. Как правило, ей нравятся места, в которых присутствует илистое дно и преобладает мягкая растительность.

Ежегодно зарыбление в Тверской области осуществляется в Верхневолжском, Вазузском, Вышневолоцком, Иваньковском, Рыбинском и Угличском водохранилищах, а также озерах Селигер, Удомля. Мероприятия по зарыблению водоемов Верхневолжья проводятся региональным правительством совместно с Федеральным агентством по рыболовству.