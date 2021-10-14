В Московское море выпустили 220 тысяч толстолобиков

четверг, 14 октября 2021 | 11:01    
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12 октября в Иваньковское водохранилище выпустили 220 тысяч молоди толстолобика, сообщили в Минприроды Тверской области.

Толстолобика ещё называют "серебряным карпом" потому, что эта рыба относится к семейству карповых и с английского переводится именно как серебряный карп. Что касается размеров толстолобика, то это довольно крупная рыба: в среднем в длину до 1,5 метра, а по весу более - 27 килограмм. Были случаи, когда вылавливали рыбу весом в 50 килограмм. Вес выпущенной молоди толстолобика - 25 грамм.

Толстолобик очень полезная и вкусная рыба. Питается планктоном. Как правило, ей нравятся места, в которых присутствует илистое дно и преобладает мягкая растительность.

Ежегодно зарыбление в Тверской области осуществляется в Верхневолжском, Вазузском, Вышневолоцком, Иваньковском, Рыбинском и Угличском водохранилищах, а также озерах Селигер, Удомля. Мероприятия по зарыблению водоемов Верхневолжья проводятся региональным правительством совместно с Федеральным агентством по рыболовству.

Тэги: 
Московское море
Волга
Источник:
По материалам СМИ
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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