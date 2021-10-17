В Конаково задержан местный житель с запасом конопли

Во время осмотра дома подозреваемого, полицейские нашли растение. После экспертизы установлено, что изъятое вещество является наркотическим веществом "конопля" общей массой 397,1 грамма.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ о незаконном обороте наркотиков. Конаковцу может грозить лишение свободы на срок до 10 лет.

Сейчас молодой человек арестован. Полицейские выясняют, где, когда и для каких целей был приобретен наркотик.