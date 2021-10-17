В Конаково задержан местный житель с запасом конопли

воскресенье, 17 октября 2021 | 21:36    
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Сотрудники конаковского наркоконтроля задержали по подозрению в хранении наркотических средств 22-летнего местного жителя.

Во время осмотра дома подозреваемого, полицейские нашли растение. После экспертизы установлено, что изъятое вещество является наркотическим веществом "конопля" общей массой 397,1 грамма.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ о незаконном обороте наркотиков. Конаковцу может грозить лишение свободы на срок до 10 лет.

Сейчас молодой человек арестован. Полицейские выясняют, где, когда и для каких целей был приобретен наркотик.

Тэги: 
наркотики
Конаково
криминал
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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