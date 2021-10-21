В Конаково суд вынес обвинение поджигателю людей

четверг, 21 октября 2021 | 09:59    
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Конаковским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении жителя Конаково, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «б», «в», «з» ч. 2 ст. 111, п.п. «в», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ.

Судом установлено, что 6 мая 2020 г. на территории г. Конаково Тверской области мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе внезапно возникшего конфликта, на почве личных неприязненных отношений умышленно причинил одному из своих знакомых тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека, а другому человеку нанес  средней тяжести вред здоровью, облил их легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

На судебном заседании преступник  вину в предъявленном обвинении признал полностью.

Приговором Конаковского городского суда от 18 октября 2021 он  признан виновным в инкриминируемых преступлениях и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Тэги: 
Конаково
суд
криминал
Источник:
KonakovoGrad
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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