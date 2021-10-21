В Конаково суд вынес обвинение поджигателю людей

Судом установлено, что 6 мая 2020 г. на территории г. Конаково Тверской области мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе внезапно возникшего конфликта, на почве личных неприязненных отношений умышленно причинил одному из своих знакомых тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека, а другому человеку нанес средней тяжести вред здоровью, облил их легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

На судебном заседании преступник вину в предъявленном обвинении признал полностью.

Приговором Конаковского городского суда от 18 октября 2021 он признан виновным в инкриминируемых преступлениях и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.