В Конаково на уличном газоне выросло растение из Африки

воскресенье, 24 октября 2021 | 14:07    
Новости
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Год с лишним назад, проходя по одному из дворов города Конаково, корреспондент местной газеты обнаружил растущую из компостной кучи кукурузу. Однако, очень скоро оказалось, что это вовсе не кукуруза.

У нас на улице Баскакова рядом с 11-м садиком растёт кукуруза. Пейзажи улицы местами тоже вполне соответствующие. Здесь все, как мы любим: запаркованные до упора дворы, размешанная колесами машин грязь, облезлые панельки, деревья вплотную к домам, которые закрывают окна по самую крышу и неизменный «Магнит», как кода, завершающая пейзаж. Кукуруза тут, конечно, - своего рода неожиданность. - написал он на своей странице в соцсети.

Пользователи сети пришли к выводу, что это не кукуруза, а сорго — травянистое растение, которое относится к семейству Мятликовых (Злаки). Его родина – Судан, Эфиопия и другие государства Северо-Восточной Африки.

Было высказано предположение, откуда оно взялось на газоне. Скорее всего, сорго выросло на «компостной куче», которую соорудила местная уборщица, а поскольку мусор подметается веником, который часто делают из сорго, то туда попали семена от веника, которые и  взошли.

Но на днях полузасохшее растение кто-то сломал. Говорят, местные жители к нему привыкли и облик улицы уже трудно представить без него. Поэтому, все будут ждать, когда оно снова вырастет следующей весной.

Сорго начали культивировать в 4 столетии до н.э. В древности эта культура была распространена не только в Африке, но и в Китае, Индии, где широко используется в пищу сегодня. В 15 столетии его начали культивировать в европейских странах, а в 17 веке завезли в Америку. Сегодня можно встретить как однолетние виды растения, так и многолетники.

Тэги: 
происшествия
Конаково
Источник:
KonakovoGrad
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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