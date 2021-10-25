В Конаково мусорный контейнер набросился на пенсионерку

Медицинская помощь была своевременно оказана: сильно разорвана нога, ходить женщина не может, медики сказали, что на восстановление потребуется минимум пол года, а то и больше.

Как выяснилось, жители уже обращались в соответствующие службы и сами подпирали бак чем могли.

Обо всем этом рассказала внучка потерпевшей. Автор сообщения просит предать данный факт огласке, чтобы больше подобных случаев не происходило.