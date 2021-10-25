В Конаково мусорный контейнер набросился на пенсионерку

понедельник, 25 октября 2021 | 21:31    
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Вечером 22 октября 84-летняя женщина пошла выбрасывать мусор в контейнер, расположенный по адресу: улица Гагарина, дом 34. Бабушка не знала, что в контейнере нет одного колеса. Когда она бросила пакет с мусором, бак потерял равновесие и упал прямо на пенсионерку, повалил ее и придавил ногу.
  • Фото: Лусине Григорян
  • Фото: Лусине Григорян

Медицинская помощь была своевременно оказана: сильно разорвана нога, ходить женщина не может, медики сказали, что на восстановление потребуется минимум пол года, а то и больше.

Как выяснилось, жители уже обращались в соответствующие службы и сами подпирали бак чем могли.

Обо всем этом рассказала внучка потерпевшей. Автор сообщения просит предать данный факт огласке, чтобы больше подобных случаев не происходило.

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