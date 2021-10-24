В Кимрскую больницу поступают звонки с угрозами

воскресенье, 24 октября 2021 | 12:49    
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Об этом написал главврач Кимрской ЦРБ Сергей Сидоренко, опубликовав заявление от одного из своих сотрудников. Мужчина, который звонил в больницу, вёл себя неадекватно: высказывал угрозы, ругался, тем самым мешая медикам работать и выполнять свои обязанности.
  • Фото: Сергей Сидоренко

Как говорит главврач, к нему регулярно поступают жалобы от родственников пациентов на то, что иногда невозможно дозвониться до госпиталя, чтобы узнать состояние своих близких. Но надо понимать, в каких условиях работают врачи и как им тяжело при сегодняшней возросшей в разы нагрузке.

Иногда причина кроется в действиях таких же родственников других пациентов, - пишет Сергей Сидоренко.

Так, врач даже вынужден был написать заявление, после того, как разъярённый мужчина обрывал телефон в ковидном госпитале, угрожал медперсоналу физической расправой, "обещал накормить песком и заставить лизать мочу".  Безусловно, такое поведение недопустимо, оно нервирует врачей, мешает работать. 

Каждое действие человека имеет последствия. На совести этого гражданина чья-то неспасённая жизнь...Хочется пожелать всем благоразумия и терпения, - добавил главврач ЦРБ.

По данному факту будут поданы заявления в полицию, пообещал Сергей Сидоренко. 

Тэги: 
Кимры
криминал
Источник:
Сергей Сидоренко
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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