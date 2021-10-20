В Кимрах ищут даму, которая нашла в кассе Сбербанка чужие деньги

Как сообщает МО МВД России «Кимрский», 12 октября 2021 года, в 10 часов 10 минут в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, д.9/11, неустановленная женщина в синей куртке, находясь в кассовом зале, на столе нашла денежные средства в размере 5 000 рублей одной купюрой и, не приняв меры к розыску владельца, забрала их себе.