В Кимрах ищут даму, которая нашла в кассе Сбербанка чужие деньги

среда, 20 октября 2021 | 11:34    
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Как сообщает МО МВД России «Кимрский», 12 октября 2021 года, в 10 часов 10 минут в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, д.9/11, неустановленная женщина в синей куртке, находясь в кассовом зале, на столе нашла денежные средства в размере 5 000 рублей одной купюрой и, не приняв меры к розыску владельца, забрала их себе.

МО МВД России «Кимрский» предлагает данной женщине добровольно вернуть найденные денежные средства. Для этого необходимо обратиться в отдел полиции, расположенный по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Володарского, д.22.

Тэги: 
криминал
происшествия
Источник:
The Город Кимры.ru
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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