В храме Похвалы Пресвятой Богородицы в Дубне приступили к росписи стен

Мы побывали в заветном месте и сфотографировали первые рисунки, а также побеседовали с иконописцем Александром Ачкасовым, руководителем мастерской под именем Ачкасова, которая объединяет художников-иконописцев из Сергиева Посада.

- Александр, вы говорили, что когда иконописцы, приглашенные расписывать храм Похвалы Пресвятой Богородицы, впервые вошли в него, то пришли в восторг. Интересно, почему?

Приехали мы в храм Похвалы Пресвятой Богородицы, посмотрели, оценили внутреннее пространство и пришли в некий внутренний восторг. Храм старый, это уже хорошо. (Храм построен в 1827 году. – Прим. ред.). В свое время архитекторы спроектировали все очень грамотно, очень пропорционально что с внешней стороны, что с внутренней. Пространство навело на мысль, какая здесь уместна роспись: она должны быть на светлых, белых фонах. Сами своды небольшие, если их утемнять, будет слишком темно. Низкие сводчатые потолки в боковых приделах будут расписаны на белых фонах. Легкая роспись в древнерусском стиле 15-16 веков. За основу взята цветовая гамма фресок известного иконописца Дионисия в монастыре в Ферапонтово, чудом там уцелевших. Это Вологодский край. Составили программу росписи, учитывая тот праздник, которому храм посвящен – Похвалы Пресвятой Богородицы. Учли, что здесь два придела – святителя Николая и пророка Илии. На стенах будут расписаны сюжеты жития этих святых.

- Целый год велись подготовительные работы, пришлось заново штукатурить стены и своды. С чем это связано?

Штукатурка была неподходящая. Её переделали под те краски, которыми мы работаем. Сделали хорошо, штукатурку мы попросили не шкурить, как обычно бывает, в результате и пыли меньше, и поверхность глаже. Мы работаем краской на основе жидкого стекла. Силикатные краски – гигроскопичны. Они пропускают влагу в отличие, например, от акрила, то есть они обладают свойством «дышать». Сейчас практически все храмы в стране расписываются силикатными красками. От того, насколько правильно и качественно поверхность подготовлена для настенной живописи, зависит долговечность и качество росписи.

- Храм расписывают иконописцы из Сергиева Посада. Хотелось бы узнать имена художников.

Сейчас храм расписывают Александр Ачкасов, Александр Эллинский, Дмитрий Макрушин, Александр Гусаковский. Александр Ачкасов окончил иконописную школу в Троице-Сергиевой лавре. Александр Эллинский окончил академию художеств в Санкт-Петербурге, факультет фундаментальной росписи. Он как раз и занимался проектом росписи ратминского храма, разрабатывал программу росписи. Дмитрий Макрушин начинал обучение в дубненской иконописной школе, затем окончил иконописную школу при Троице-Сергиевой лавре. Александр Гусаковский – тоже выпускник этой школы. По мере освобождения с других работ сюда будут прибывать и остальные иконописцы. Мы долгое время трудимся вместе. Достаточно знаем стилистику друг друга, нам легче подстраиваться и вести работу в едином ключе. Мы ведем многие проекты. В них принимают участие разные люди. Но изначально все мы вышли из одной иконописной школы – из Троице-Сергиевой лавры. Сейчас параллельно ведутся росписи в Тольятти, в Югорске Ханты-Мансийского автономного округа, откуда я на днях прилетел. Еще и иконы параллельно пишем. У нашей мастерской нет названия, не возникало такой необходимости. Под именем Ачкасова ребята выполняют художественные работы.

- С чего начинается роспись?

С программы росписи, где какой сюжет будет изображен. Сначала делается рисунок. Каждый художник выбирает инструмент по себе. Один пишет кисточкой, другой намечает углем, третий переводит по клеточкам со своего эскиза.

- А вы, Александр, чем пишите?