В государственном университете «Дубна» презентован новый учебный комплекс промышленных и инженерных технологий

понедельник, 04 октября 2021 | 15:08    
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1 октября 2021 года в университете «Дубна» прошла презентация учебного комплекса для подготовки и переподготовки кадров по группе компетенций «Промышленные и инженерные технологии». Новый комплекс располагается в колледже университета. С его помощью станет возможно готовить специалистов для работы на сложном оборудовании.

Учебный комплекс создан на средства гранта, выигранного университетом «Дубна» в 2020 году в рамках конкурса федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». Новый учебный комплекс включает мастерские, оснащенные самым современным высокотехнологичным оборудованием по следующим компетенциям: «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Аддитивные технологии (реверсивный инжиниринг)», «Инженерный дизайн (CAD)».

Общее финансирование проекта составило более 75 млн. руб. и складывается из средств гранта федеральногого бюджета и бюджета Московской области, внебюджетных средств университета «Дубна», а также вклада компаний-партнеров.

Реализация данного проекта позволит вывести подготовку и переподготовку квалифицированных рабочих и инженерных кадров на базе университета «Дубна» на новый уровень, предусматривающий приобретение обучающимися компетенции обращения со сложным современным оборудованием. Такие кадры востребованы динамично развивающимися предприятиями и компаниями наукограда Дубна и других муниципалитетов Московской области. До конца года на базе новых мастерских уже запланирована переподготовка более чем 100 человек, а также проведение демонстрационных экзаменов для студентов колледжа и филиалов университета «Дубна».
Университет «Дубна» выразил благодарность организациям-партнерам — Объединенному институту ядерных исследований, АО «ПРОМТЕХ-ДУБНА», АО ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка, АО «Дубненский машиностроительный завод» им. Н.П. Фёдорова, АО «ВНИТЭП», которые поддержали заявку вуза на участие в конкурсе, частично обеспечивали средствами на приобретение нового оборудования, а также помогали в подготовке инфраструктуры будущих мастерских.

На средства университета был проведет ремонт более 640 кв.м. площадей общего пользования и 4-х аудиторий, где располагаются новые мастерские.

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