В дубненском лицее №6 прошел марафон «День ОИЯИ»

вторник, 19 октября 2021 | 20:31    
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18 октября 2021 в рамках марафона «ОИЯИ в гостях у школ Дубны» в лицее №6 прошел «День ОИЯИ».

В течение всего учебного дня сотрудники ОИЯИ встречались с лицеистами, проводили демонстрационные физические и химические опыты, рассказывали о достижениях в области радиационной биологии и астрофизики, а также провели профориентационную лекцию.

Для самых маленьких школьников научный сотрудник Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ Дмитрий Дряблов продемонстрировал работу законов физики, а научный сотрудник Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ Константин Храмко провел серию химических опытов. Для учащихся среднего звена была продемонстрирована видеолекция о коллайдере NICA. Об исследованиях в Лаборатории радиационной биологии и о влиянии радиации на живые организмы в космосе и на Земле рассказал научный сотрудник ЛРБ Юрий Северюхин. Научный сотрудник Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ Николай Анфимов прочитал старшеклассникам лекцию об основной деятельности всех лабораторий Института.

Марафон был организован Учебно-научным центром ОИЯИ в рамках Года науки и технологий в РФ. Он начал свою работу в апреле 2021 года, в канун 65-летнего юбилея Института. Всего в мероприятиях этого дня в лицее №6 приняло участие 246 учащихся. При этом общее число школьников, принявших участие в марафоне, составило 2545 человек из 6 общеобразовательных учреждений города. До конца 2021 года в рамках этого марафона планируется посетить все школы города Дубны.

Тэги: 
ОИЯИ
шефство
образование
Источник:
Пресс-центр ОИЯИ
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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