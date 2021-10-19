В дубненском лицее №6 прошел марафон «День ОИЯИ»

В течение всего учебного дня сотрудники ОИЯИ встречались с лицеистами, проводили демонстрационные физические и химические опыты, рассказывали о достижениях в области радиационной биологии и астрофизики, а также провели профориентационную лекцию.

Для самых маленьких школьников научный сотрудник Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ Дмитрий Дряблов продемонстрировал работу законов физики, а научный сотрудник Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ Константин Храмко провел серию химических опытов. Для учащихся среднего звена была продемонстрирована видеолекция о коллайдере NICA. Об исследованиях в Лаборатории радиационной биологии и о влиянии радиации на живые организмы в космосе и на Земле рассказал научный сотрудник ЛРБ Юрий Северюхин. Научный сотрудник Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ Николай Анфимов прочитал старшеклассникам лекцию об основной деятельности всех лабораторий Института.

Марафон был организован Учебно-научным центром ОИЯИ в рамках Года науки и технологий в РФ. Он начал свою работу в апреле 2021 года, в канун 65-летнего юбилея Института. Всего в мероприятиях этого дня в лицее №6 приняло участие 246 учащихся. При этом общее число школьников, принявших участие в марафоне, составило 2545 человек из 6 общеобразовательных учреждений города. До конца 2021 года в рамках этого марафона планируется посетить все школы города Дубны.