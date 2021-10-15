В Дубне выселенные жильцы тайно вернулись в аварийную многоэтажку

Катятся бутылки

Один из самых ярких моментов знаменитого фильма Юрия Быкова «Дурак» – главный герой, чтобы продемонстрировать сотрудникам оперативных служб крен здания, в котором беззаботно живут сотни людей, кладет пустую бутылку на поверхность крыши, и она начинает катиться. Эту же процедуру регулярно проделывают и жители дома 18 на ул. Понтекорво в Дубне.

Мячики, бутылки у нас катятся, не стоят на месте. Управляющая компания провела замеры, оказалось, что крен дома составляет 23 см, – показывая документ с расчетами, говорит жительница дома Эльвира Левитченкова. – Экспертиза показала, что одна из несущих стен дала сильную усадку, есть опасность обрушения конструкций.

Как рассказывают дубненцы, здание пошло трещинами сразу после окончания строительства в 1986 году. Его возвели в пойме притока Волги Черная речка, чье русло убрали в трубу. Потом здание стабилизировалось, но когда в 2012 году начали строить мост через Волгу и забивать сваи, Черная речка, по словам жителей, «сошла с ума» – попыталась сменить русло, прорвала трубу. В доме возникли плывуны, он потерял устойчивость.

В апреле 2018 года мы проснулись ночью от треска стен и ощущения падения, – вспоминает Эльвира. – Вызвали МЧС, сотрудники провели замеры и пришли к выводу, что дом опасен.

Бессмертные, что ли?

Согласно актам межведомственной комиссии Дубны, сначала дом признали аварийным и подлежащим сносу. Потом все-таки решили реконструировать. В том же году людей из самой поврежденной первой секции выселили, а на спасение здания выделили 170 млн руб.

Неотложные работы по реконструкции и защите здания от сверхнормативных деформаций были завершены в конце прошлого года, – сообщили в пресс-службе администрации Дубны. – Удалось стабилизировать грунтовое основание под жилым домом, прекратить просадку строительных конструкций и закрыть часть ранее образовавшихся в них трещин.

Но это был лишь первый этап реконструкции. Осталась завершающая стадия работ. Однако, не дожидаясь ее, некоторые жильцы весной этого года стали возвращаться обратно в свои квартиры.

Они бессмертные, что ли? Я лично боюсь туда даже заходить, – возмущается жительница Елена Супрунова. – Летом этого года была проведена экспертиза, просадка секции не уменьшилась, а увеличилась в 30 раз. Наша секция отошла от остального дома и держится лишь на кирпичах.

Согласно исследованию Института строительной экспертизы, фундамент, несущие конструкции и перекрытия пока что находятся в аварийном состоянии. А кровля – и вовсе в недопустимом. Вердикт экспертов: «техническое состояние помещений обследуемого здания представляет угрозу жизни и здоровью граждан».

Выселять с полицией

Но почему же некоторые жильцы вернулись в опасное место?

А что мне было делать? – разводит руками пенсионерка Надежда Неклюдова. – Не всем семьям дали благоустроенное общежитие, некоторые не имели право на маневренный фонд. А мне как одиночке предложили комнату с удобствами на восемь человек.

Неклюдова все эти годы жила в квартире родственницы, уехавшей в США. Недавно та вернулась, и пенсионерке, по ее словам, не оставалось ничего иного, как переселиться в падающий дом.

Ничего он не падает! – сердито машет рукой бабушка. – Мы с этими трещинами 35 лет жили и еще столько же проживем.

Примечательно, что дом как аварийный объект отключен от коммуникаций. За водой бесстрашные жильцы ходят в подвал, посещают туалет с ведерком.

Ситуацией уже заинтересовались в Общественной палате Московской области (ОПМО). Член ОПМО, председатель Общественной организации «ЖКХ Контроль» Валерий Мамчур отмечает, что хорошо знает этот объект, бывал там с инспекцией.

Если дом признан аварийным и находиться в нем опасно для жизни и здоровья граждан, то, согласно ФЗ

№ 131, администрация Дубны обязана подать в суд на принудительное выселение самовольно заселившихся туда людей и выселить их с полицией и приставами. Конечно, с предоставлением другого жилья и компенсацией затрат на переезд. Также необходимо закрывать доступ в аварийный объект. Иначе, если случится трагедия, виновата окажется именно администрация. Странная история, я возьму ситуацию под контроль, – подчеркнул Мамчур.

Согласно техническому заключению по результатам обследования строительных конструкций после выполнения работ по стабилизации грунтового основания, их состояние оценивается как ограниченно работоспособное. То есть нет опасности внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания. В настоящий момент готовятся документы, необходимые для конкурсного определения подрядной организации на выполнение проектно-изыскательских работ по усилению строительных конструкций дома. Ориентировочный срок завершения проектирования и прохождения государственной экспертизы документации – II квартал 2022 года, – отметили в пресс-службе администрации г.о. Дубна.