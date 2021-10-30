В Дубне выделено пять приоритетных территорий в рамках проекта региональной программы реновации

Аварийный и ветхий жилой фонд состоит из 52 многоквартирных жилых домов, это свыше 47 тыс. кв. метров жилых помещений. В планах – переселить в новые квартиры более 2,5 тыс. человек.

Весной в Подмосковье начался подготовительный этап глобальной программы реновации жилья. По информации областного Министерства жилищной политики, к ее реализации будут привлекаться частные инвесторы. Разрабатываются пакеты документов: в мастер-планах будет дано подробное описание новых домов. Уделяется внимание и объектам социальной инфраструктуры. Ввиду внебюджетного финансирования компании-застройщики получат заказы через конкурсы и аукционы.

Как уточнила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова, старт пилотному проекту будет дан после обсуждения вопросов с жителями и с учетом голосования на портале «Добродел».

Системная работа по улучшению условий проживания в Подмосковье ведется в рамках реализации президентского проекта «Жилье и городская среда», федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и инвестиционных соглашений.

Адресная региональная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы» и госпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области на 2019-2025 годы» финансируются из федерального бюджета, средств консолидированного бюджета Московской области и бюджетов муниципалитетов.

До недавнего времени расселению подлежали только дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Но в конце сентября 2021 года Президент России Владимир Путин поставил задачу ускорить реализацию этой программы. В связи с этим в нее также должны войти дома, признанные аварийными на январь 2021 года.