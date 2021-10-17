В Дубне в 2021 году капитально ремонтируются 16 многоквартирных домов

воскресенье, 17 октября 2021 | 10:18    
Новости
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Региональная программа капитального ремонта в Московской области на 2020-2022 годы охватывает десятки тысяч домов и подъездов. По инициативе губернатора Андрея Воробьева, в 2021 году она была расширена за счет ремонта крыш, фасадов, инженерных сетей.

В Дубне в этом году капитально ремонтируются 16 многоквартирных домов, на эти цели выделено более 116 млн рублей. В частности, предусмотрены такие виды работ, как замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования, инженерных сетей (горячего и холодного водоснабжения, канализации, центрального отопления), общедомовой системы освещения и проводки. В девяти домах нуждалась в ремонте кровля, в пяти – инженерные коммуникации, в одном – фасад.

В прошлом году в эту программу вошли 16 многоквартирных домов Дубны – по общестроительным работам и один – по замене лифтов.

Напомню, что заказчиком услуг у подрядных организаций выступает Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области.

Адресная программа по всем муниципалитетам представлена на интерактивной карте Фонда – http://fkr-mosreg.ru, по Дубне – на сайте наукограда.

Тэги: 
ремонт
Источник:
Сергей Куликов
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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