В Дубне прошёл семинар для педагогов

Тема семинара «Международное исследование PISA как инструмент изучения уровня функциональной грамотности школьников». Анализ результатов диагностики уровня профессиональной компетентности педагогов при формировании ФГ» с акцентом на развитие читательской грамотности школьников на уроках географии и обществознания.

В работе семинара принимали участие учителя обществознания и географии, завучи общеобразовательных организаций городского округа Дубна, руководители городских методических объединений Кутьина Л.Е. и Агафонова С.Л. Всего - 31 человек. С приветственным словом выступила директор школы Лисеенко Е.Я.

Спикеры мероприятия: Рожкова Е.В., заместитель директора по учебно-методической работе Центра развития образования города Дубны Московской области, Салтыкова Т.Ю., заместитель директора по учебно-воспитательной работе ОУ №9. С опытом работы по формированию читательской грамотности на уроках географии и обществознания познакомили учителя школы №9 Кутяшова И.В. и Коршунов И.Ю.

В рамках семинара была проведена диагностика уровня профессиональной компетентности педагогов при формировании читательской грамотности школьников. По результатам семинара было принято решение о создании межшкольных факультативов в виртуальном формате по географии и обществознанию для выпускников школ с целью их подготовки к государственной итоговой аттестации 2022 года.