В Дубне обсудили меры господдержки наукоградов

Формат юбилейной, десятой по счету Всероссийской научно-практической конференции «Принципы и механизмы формирования национальной инновационной системы» не стал для ее участников неожиданностью - накопилось достаточно актуальных тем, требующих широкого обсуждения на самом высоком уровне. Они в первую очередь касаются стратегии развития наукоградов, других городов с высоким научно-техническим потенциалом, проблем в сфере разработки и производства медицинских изделий, государственной поддержки высокотехнологичного бизнеса. Поэтому организаторы, в числе которых традиционно выступают администрация г.о. Дубна, Объединенный институт ядерных исследований, АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна», Медико-технический кластер Московской области, университет «Дубна», ассоциация «Росмедпром», Совет депутатов г.о. Дубна и Некоммерческое партнерство «Дубна», решили проводить форум в течение трех дней.

В первый день открытия конференции состоялся круглый стол «Государственные меры поддержки наукоградов». На него были приглашены руководители и сотрудники Департамента инноваций и перспективных исследований Минобрнауки России, руководители и представители наукоградов, Союза развития наукоградов России, организаций научно-производственных комплексов наукоградов.

По традиции до начала мероприятия гости побывали на обеих площадках ОЭЗ «Дубна» и смогли оценить масштабность развития федерального проекта. Не случайно много лет подряд конференция проходит именно на территории лучшей по инвестиционной привлекательности ОЭЗ в России - сегодня число резидентов, реализующих здесь свои проекты, уже превышает 170 высокотехнологичных компаний, которыми создано порядка 5 тысяч рабочих мест. В ходе экскурсии участники конференции посетили инновационно-технологический центр «Ломоносов» на правом берегу, расположенные здесь предприятия «Окей Вижен Технолоджи» (контактные линзы), «ВестМедГрупп» (криогенная техника, системы газоснабжения), «Промрессурс» (технологии обработки металлорежущего инструмента) и «Акцентр Групп» (центр электронно-лучевой обработки изделий медицинского и других назначений). Гостей также впечатлила инфраструктура левобережной площадки, количество построенных и действующих здесь предприятий.

На круглом столе, который состоялся в Конгресс-центре, в качестве примера была представлена программа развития наукограда «Дубна» и вклад в нее градообразующих ОЭЗ «Дубна» и Объединенного института ядерных исследований.

С презентацией программы выступил директор Некоммерческого партнерства «Дубна» Александр Рац. Он отметил, что ее целью является превращение Дубны в конкурентоспособную в мире территорию науки и технологий, привлекательную как для инвесторов, так и для молодых ученых и высококвалифицированных специалистов, привлекаемых для проведения экспериментов или реализации проектов. Для этого, по его словам, необходимо использовать синергетический эффект от близкого расположения крупного исследовательского центра, университета и компаний высокотехнологичного бизнеса, обеспечить ученых и специалистов жильем, сформировать привлекательную городскую среду. Александр Рац представил планы НПК наукограда до 2026 года по разработкам и исследованиям, были названы такие грандиозные проекты с участием ОИЯИ, как ввод в эксплуатацию и исследования на коллайдере NICA, синтез химических элементов 119 и 120, программа исследований на Байкальском нейтринном телескопе и другие. Также он подробно остановился на задачах по достижению синергетического эффекта, в том числе реализации соглашения о сотрудничестве между ОИЯИ и ОЭЗ «Дубна» - использовании инфраструктуры и кадрового потенциала сторон для повышения эффективности инновационной деятельности.

Одна из задач встречи в Дубне – возродить программу развития территорий с высоким научно-техническим потенциалом. Интерес к наукоградам как на уровне субъектов, так и федеральном возрождается. Толчок этому был дан на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг-2121», а затем на форуме «Технопром» в Новосибирске. Об этом говорил заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Борис Кравченко, присоединившийся к обсуждению в режиме онлайн:

Нам необходимо инициировать и запустить новую программу стимулирования развития городов с повышенным научным, технологическим и человеческим потенциалом. Это принципиально сделать именно сейчас, о необходимости индустриального, технологического рывка недавно заявил и президент России. После встреч с представителями наукоградов, министерства науки и образования, министерства промышленности, корпораций «Росатом» и «Роскосмос», другими крупнейшими работодателями нашей страны был сформирован ряд предложений, и я надеюсь, что дискуссия на круглом столе будет способствовать выработке концептуального документа.

По поручению заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, которому были направлены предложения, к реализации поставленной задачи подключились Минобрнауки России и Агентство стратегических инициатив, представители которых приняли самое активное участие в дискуссии за круглым столом.

Эти вопросы уже неоднократно поднимались и в нашем министерстве, и в администрациях наукоградов, - рассказал заместитель директора Департамента инноваций и перспективных исследований Минобрнауки России Виктор Калинин. – В первую очередь, они касаются расширения господдержки, которая осуществляется из федерального бюджета, посредством доведения финансирования до наукоградов, реализации программ стратегии их социально-экономического развития, как особых муниципальных образований. Поэтому мы рассчитываем на то, что сегодняшнее обсуждение даст нам дополнительный аргумент, чтобы во исполнение поручения заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Николаевича Чернышенко подтвердить своевременность и актуальность тех концептуальных предложений, которые мы направили в правительство в связи с обращением депутата Госдумы Дениса Борисовича Кравченко - о необходимости разработки государственной программы поддержки наукоградов и других территорий с высоким научно-техническим потенциалом.

Виктор Калинин отметил большое значение ОЭЗ «Дубна» для развития города. По его словам, крайне важно, чтобы резиденты не только понимали, что они находятся на территории наукограда, но и рассматривали для себя его научные организации в первую очередь как партнеров по разработке новых инновационных решений, внедрению инноваций в свое производство.

Круглый стол в Дубне – это продолжение той работы, которую мы активно ведем в последнее время, и которая связана с самыми разными формами поддержки территорий с высоким научно-технологическим потенциалом, Дубна, безусловно, к ним относится, - сказал президент Союза развития наукоградов России Виктор Сиднев. - Здесь довольно много предложений рассматривалось – и от Госдумы, и от Совета Федераций, министерства науки, мы обсуждали их, чтобы свести в некую систему и попытаться реализовать их в виде конкретных документов. Эта работа ведется планомерно и есть надежда, что нам удастся вернуть уровень поддержки таких городов. Мы понимаем, что проблема кадров – одна из основных для наукоградов. И те инструменты, которые, например, предлагает банк «ДОМ. РФ», а это и льготная ипотека, и арендное жилье, и жилищно-строительные кооперативы с бесплатным предоставлением земли для сотрудников НПК наукоградов, - это будет колоссальная поддержка.

Еще один важный вопрос, который обсудили участники круглого стола, – сетевой университет, который будет использовать и кадровые, и инфраструктурные возможности наукограда, в том числе мегасайенс установки как для подготовки кадров, так и для вовлечения научных сотрудников в преподавательскую деятельность. На примере университета в Дубне этот проект может стать интегрирующим для всех наукоградов, поэтому является первоочередным.

В 2005 году Дубна получила право на размещение здесь одной из первых российских технико-внедренческих ОЭЗ именно потому, что здесь был университет, город являлся крупнейшим в России центром по исследованиям в области ядерной физики, здесь активно развивались микроэлектроника, приборостроение, ракетостроение, другие отрасли промышленности. Сегодня, спустя более 15 лет, ОЭЗ «Дубна» стала местом локализации наукоемких производств и воплощения в жизнь уникальных проектов, одним из ключевых институтов развития Севера Подмосковья.

Предложения по государственной поддержке наукоградов, прозвучавшие в ходе круглого стола, будут в течение недели доработаны, оформлены документально и у меня нет сомнений – поддержаны органами государственной власти как федерального, так и регионального уровня, поддержаны Минобрнауки, а также на заседании Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, которое запланировано в этом месяце, - говорит участник первого дня конференции заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» по инвестициям и инновациям Виктория Халимендик. - Для нашей технико-внедренческой зоны такие предложения, как развитие жилищной программы для привлечения высококвалифицированных специалистов, преобразование университета «Дубна» в сетевой университет, развитие высокотехнологичного бизнеса по реализуемым резидентами направлениям ИТ и биомедицины имеют первостепенное значение. Своевременная государственная поддержка наукоградов безусловно сделает их еще более конкурентоспособными в профильных областях деятельности.

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области готово поддержать инициативы, прозвучавшие на круглом столе в первый день проведения Х Всероссийской научно-практической конференции «Принципы и механизмы формирования национальной

инновационной системы». В регионе располагаются 8 из 13 наукоградов РФ, и министерство совместно с правительством России намерено активно включиться в реализацию новой программы развития наукоградов.

По окончании круглого стола его участники посетили Объединенный институт ядерных исследований, где ознакомились с ходом реализации проекта класса мегасайенс NICA.