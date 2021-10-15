В Дубне обнаружили раненого мужчину с арсеналом оружия

пятница, 15 октября 2021 | 22:46    
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12 октября около 23 часов в скорую позвонила жительница Дубны и сообщила, что к ней в квартиру постучалась 36-летняя раненая соседка вся в крови и едва стоящая на ногах, которая попросила вызвать врачей. Вместе с медиками на квартиру в одной из "хрущёвок"-четырехэтажек прибыли сотрудники полиции.

Услышав сбивчивый рассказ раненой, полицейские вызвали подмогу и обнаружили в квартире мужчину с ранением головы. На диване около него был пистолет и обойма с патронами. Пострадавшего госпитализировали вместе с сожительницей, которая находилась в шоковом состоянии.

Члены следственно-оперативной группы при осмотре места происшествия сразу нашли в квартире, которую снимала пара, пистолет, из которого ранее были произведены выстрелы, а также патроны, глушитель для пистолета, 3 пакета с веществом растительного происхождения, 3 кобуры, запчасти для автомата Калашникова, оптический прицел для него. В чулане были найдены 4 мобильных телефона, карты памяти, 3 ноутбука, налобная повязка, книги и тетради с рукописным текстом, географический атлас, банковская карта.

Из документов правоохранителям удалось найти военный билет, приписное удостоверение (зарегистрирован в Костромской области) и пропуск на одно из закрытых научных предприятий Дубны, согласно которым раненый — 36-летний гражданин Украины. Последний сейчас проверяют на подлинность.

Разговаривать мужчина уже не мог, его состояние было тяжелым и его экстренно госпитализировали. Женщина мало что смогла рассказать о своем сожителе. Уже в больнице она пояснила, что познакомилась с мужчиной больше года назад. Последние две недели он стал вести себя странно. Он бредил по ночам и ему казалось, что он на войне. Как пояснила россиянка, ранее он рассказывал, что участвовал в боевых действиях в Донбассе.

В Костромской области пострадавший около пяти лет назад проживал вместе с супругой и детьми в частном доме. Его семья ни с кем не общалась, вела замкнутый образ жизни. Дошло даже до того, что мужчина сам принимал роды у жены в своем доме. Подрабатывал разной халтурой. Потом семья уехала в неизвестном направлении, а примерно два года назад супруги объявились уже в Дубне, где ранее проживала супруга, и сняли квартиру. Около года назад супруга с детьми ушла от мужчины, он затосковал, начал выпивать. Вскоре он познакомился с пострадавшей, приезжей из Алтайского края, и они стали жить вместе.

Следователям предстоит выяснить, кем является задержанный и зачем ему такой обширный арсенал.

Тэги: 
криминал
Дубна
Источник:
По материалам СМИ
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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