В Дубне изучают процессы возникновения жизни на Земле и других планетах

Полученные образцы будут доставлены в ОИЯИ, где из них будет выделена тотальная ДНК для полногеномного секвенирования. Изучение баксанского экстремофильного микробного сообщества и факторов, определяющих существование организмов в таких жестких условиях, позволит лучше изучить процессы возникновения жизни на Земле, смоделировать возможные для обитания зоны на других планетах, описать новые метаболические пути бактерий и, если повезет, новые виды микроорганизмов из региона Приэльбрусья. Это одно из первых междисциплинарных исследований генетиков и физиков, проводимых на уникальной экспериментальной базе БНО ИЯИ РАН.