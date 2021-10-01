В Дубне изучают процессы возникновения жизни на Земле и других планетах

пятница, 01 октября 2021 | 09:46
Профессия5
В сентябре 2021 года группа сотрудников Сектора молекулярной генетики клетки Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ (СМГК ЛЯП) проводит II этап эксперимента в Баксанской нейтринной обсерватории Института ядерных исследований Российской академии наук (БНО ИЯИ РАН) по исследованию сверхглубоких микробных сообществ, обитающих в экстремальных условиях неподалеку от эльбрусского вулканического очага. На расстоянии 4200 метров от входа во вспомогательную штольню в подземном горячем источнике производится отбор образцов воды, грунта и неорганических отложений.
Полученные образцы будут доставлены в ОИЯИ, где из них будет выделена тотальная ДНК для полногеномного секвенирования. Изучение баксанского экстремофильного микробного сообщества и факторов, определяющих существование организмов в таких жестких условиях, позволит лучше изучить процессы возникновения жизни на Земле, смоделировать возможные для обитания зоны на других планетах, описать новые метаболические пути бактерий и, если повезет, новые виды микроорганизмов из региона Приэльбрусья. Это одно из первых междисциплинарных исследований генетиков и физиков, проводимых на уникальной экспериментальной базе БНО ИЯИ РАН.