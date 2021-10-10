Уроженец Кимр стал бронзовым призером на Чемпионат Мира по спортивной борьбе

воскресенье, 10 октября 2021 | 10:30    
Общество
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Мастер спорта международного класса Артур Саргсян стал бронзовым призером Чемпионата Мира по греко-римской борьбе в столице Норвегии Осло в весовой категории до 97 килограммов.

Россию в этом весе на чемпионате мира впервые представлял 23-летний уроженец города Кимры Тверской области Артур Саргсян – действующий чемпион страны.

В первом поединке на дебютном чемпионате мира Артур Саргсян уступил по очкам призеру Олимпиады 2020 в Токио Сарави Мохаммадхади из Ирана. При этом Артур начал схватку очень уверенно и вел со счетом 3:0, но затем опытный иранец все-таки сумел переломить ход борьбы и вырвал победу.

В результате Сарави Мохаммадхади дошел до финала и завоевал золотую медаль и титул чемпиона мира 2021 года.

Саргсян получил возможность продолжить борьбу в утешительных схватках. Воспитанник заслуженного тренера России Руслана Юсуфова выглядел очень убедительно, одолел ряд соперников и в поединке за бронзу одержал победу со счетом 6:1 над Николозом Кахелашвили из Италии.

Для одного из самых молодых участников чемпионата мира бронзовая медаль в олимпийской весовой категории – несомненный успех и новый шаг вперед в спортивной карьере.

Тэги: 
спорт
соотечественники
Кимры
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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