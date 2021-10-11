Университет "Дубна" выпустит первых инженеров для "меганаучных" установок в 2022 году

понедельник, 11 октября 2021 | 11:16    
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Университет "Дубна" в 2022 году ждет первый выпуск своей Международной инженерной школы, готовящей специалистов по конструированию и эксплуатации физических установок, в том числе "меганаучных", позволяющих совершать новые прорывные открытия в разных областях, рассказал ректор подмосковного университета Дмитрий Фурсаев.

По словам Фурсаева, в составе университета работают 7 базовых кафедр расположенного в Дубне Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ).

Кроме этого, есть образовательные проекты, которые мы называем проектами "опережающего" уровня и рассматриваем, как подготовку специалистов под определенные задачи — добавил он.

Один из таких проектов — Международная инженерная школа, которая была создана по инициативе ОИЯИ. Это углубленная подготовка специалистов, которые в будущем смогут работать на установках класса "мегасайенс". Разумеется, эти кадры будут востребованы не только в ОИЯИ. Первый выпуск инженерной школы состоится в 2022 году, — сказал Фурсаев.

Из образовательных проектов опережающего уровня необходимо отметить и Школу аналитики больших данных, добавил ректор.

Это тоже совместная инициатива с ОИЯИ. Задача школы шире, чем готовить специалистов в области Big Data для науки. Мы понимаем, что такого уровня специалисты будут очень востребованы в крупных коммерческих компаниях, например, там, где необходим анализ рынков и так далее, — пояснил Фурсаев.

Подобные образовательные проекты — это совместные "инвестиции" университета и ОИЯИ, отметил ректор. По его словам, институт помогает в развитии соответствующей университетской инфраструктуры и финансирует ряд других расходов.

Мы считаем, что школы являются драйверами развития остальных университетских образовательных программ, — подчеркнул Фурсаев.

Университет имеет филиал в наукограде Протвино, ориентированный на подготовку кадров для Института физики высоких энергий Национального исследовательского центра "Курчатовский институт".

В этой научной организации также будет разворачиваться один из проектов класса "мегасайенс", — напомнил Фурсаев.

За целевой подготовкой к нам обращался и Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований ТРИНИТИ (город Троицк), это институт "Росатома", — добавил он.

 

Тэги: 
Университет Дубна
ОИЯИ
образование
Источник:
РИА Новости
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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