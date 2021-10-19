Университет «Дубна» вошел в топ‑10% лучших вузов мира

Глобальный агрегированный рейтинг представляет собой классификацию образовательных организаций высшего образования, ранжированных по показателям 11 рейтингов и одной публичной базы данных.

Источником информации, используемой для агрегации, являются открытые данные наиболее популярных рейтингов: THE, QS, ARWU и т.д. Для исследования использовались данные свыше 2900 вузов из 120 стран.

На финальном этапе результаты формируются в виде ТОПов: 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 10%, 15% лучших вузов от общего количества образовательных организаций высшего образования, существующих в мире.