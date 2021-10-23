Ученикам на заметку: школьница решила скрыть плохие оценки и придумала детективную историю

суббота, 23 октября 2021 | 12:00
Регион17
Восьмилетняя школьница из Дзержинска (Нижегородская губерния, Россия) придумала историю о похищении ребенка, чтобы скрыть от родителей плохие оценки, пишет Telegram-канал Ni Mash.
Несовершеннолетняя рассказала близким, что неизвестный мужчина увел ребенка в лес. Она добавила, что инцидент произошел около 14:00 на проспекте Чкалова.
Взрослые обратились в полицию, сотрудники правоохранительных органов организовали операцию «перехват». К поискам были привлечены силы Росгвардии и МВД, силовики начали прочесывать местность, надеясь выйти на следы похитителя.
Позже выяснилось, что ребенок придумал историю, решив, что это отвлечет родителей от плохих оценок в дневнике.