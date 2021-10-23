Ученикам на заметку: школьница решила скрыть плохие оценки и придумала детективную историю

суббота, 23 октября 2021 | 12:00    
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Восьмилетняя школьница из Дзержинска (Нижегородская губерния, Россия) придумала историю о похищении ребенка, чтобы скрыть от родителей плохие оценки, пишет Telegram-канал Ni Mash.

Несовершеннолетняя рассказала близким, что неизвестный мужчина увел ребенка в лес. Она добавила, что инцидент произошел около 14:00 на проспекте Чкалова.

Взрослые обратились в полицию, сотрудники правоохранительных органов организовали операцию «перехват». К поискам были привлечены силы Росгвардии и МВД, силовики начали прочесывать местность, надеясь выйти на следы похитителя.

Позже выяснилось, что ребенок придумал историю, решив, что это отвлечет родителей от плохих оценок в дневнике.

Тэги: 
происшествия
МВД
Источник:
Lenta.Ru
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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