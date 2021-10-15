Учащиеся Британской международной школы побывали в Дубне

Школьники познакомились с Институтом, побывав на интерактивной выставке «Базовые установки ОИЯИ» и в Лаборатории ядерных проблем им. В. П. Джелепова.

Сотрудник Лаборатории физики высоких энергий Никита Сидоров провел гостей по выставке, открытой к 65-летию ОИЯИ, познакомил их с историей Института, рассказал о лабораториях и исследованиях, которые ведутся в каждой из них.

В Лаборатории ядерных проблем начальник сектора методических исследований Научно-экспериментального отдела физики элементарных частиц Николай Анфимов рассказал учащимся о проектах, которые реализуются в ОИЯИ и за его пределами при участии сотрудников ЛЯП. Ребята посетили центр управления нейтринным экспериментом NOvA, находящимся в Фермилабе (США) и увидели, как в Дубне проходят смены по удаленному мониторингу и контролю работы установки.

Также школьникам продемонстрировали фотоумножитель, разработанный сотрудниками ЛЯП для нейтринного эксперимента JUNO, который готовится к вводу в эксплуатацию на территории Китая. В коллаборацию JUNO входят ученые и инженеры из многих стран, в том числе из ОИЯИ.

Ребятам показали ряд физических опытов: работу Камеры Вильсона и эффект левитации магнита над сверхпроводником, охлажденным жидким азотом.

Учитель Британской международной школы Кларк Теодор Уилльям отозвался о посещении ОИЯИ: