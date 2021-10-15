Учащиеся Британской международной школы побывали в Дубне

Школьники познакомились с Институтом, побывав на интерактивной выставке «Базовые установки ОИЯИ» и в Лаборатории ядерных проблем им. В. П. Джелепова.
Сотрудник Лаборатории физики высоких энергий Никита Сидоров провел гостей по выставке, открытой к 65-летию ОИЯИ, познакомил их с историей Института, рассказал о лабораториях и исследованиях, которые ведутся в каждой из них.
В Лаборатории ядерных проблем начальник сектора методических исследований Научно-экспериментального отдела физики элементарных частиц Николай Анфимов рассказал учащимся о проектах, которые реализуются в ОИЯИ и за его пределами при участии сотрудников ЛЯП. Ребята посетили центр управления нейтринным экспериментом NOvA, находящимся в Фермилабе (США) и увидели, как в Дубне проходят смены по удаленному мониторингу и контролю работы установки.
Также школьникам продемонстрировали фотоумножитель, разработанный сотрудниками ЛЯП для нейтринного эксперимента JUNO, который готовится к вводу в эксплуатацию на территории Китая. В коллаборацию JUNO входят ученые и инженеры из многих стран, в том числе из ОИЯИ.
Ребятам показали ряд физических опытов: работу Камеры Вильсона и эффект левитации магнита над сверхпроводником, охлажденным жидким азотом.
Учитель Британской международной школы Кларк Теодор Уилльям отозвался о посещении ОИЯИ:
Мы были восхищены гостеприимством. Все гиды прекрасно говорили по-английски. Для нас провели экскурсию по недавно открытой выставке. Это современная интерактивная экспозиция с очками виртуальной реальности и демонстрационными стендами. Она рассказывает о научной работе, проводимой в Дубне и в связанных с ней местах по всему миру. Интерактивный характер выставки делает ее доступной для людей всех возрастов. Нашим гидом был ученый, работающий в Лаборатории физики высоких энергий, он поделился с нами фантастическими знаниями.
Нам посчастливилось побывать в Лаборатории ядерных проблем им. В. П. Джелепова. Руководитель сектора методологических исследований прочитал вводную лекцию, посвященную исследованиям лаборатории, а затем провел на пульт управления научным экспериментом, находящимся на другом краю земли. Затем нам показали фотоумножитель и продемонстрировали камеру Вильсона и сверхпроводящий магнит.
Мы получили огромное удовольствие от визита в ОИЯИ и были счастливы такой возможности. Сотрудники Института невероятно дружелюбны и компетентны, они отвечали на все наши вопросы. Мы хотели бы остаться здесь подольше и обязательно вернемся снова.