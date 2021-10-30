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У жителя Кимр украли банковскую карту и списали с неё деньги

суббота, 30 октября 2021 | 11:49    
Новости
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В отдел полиции Кимр обратился 54-летний местный житель. Он заявил о пропаже банковской карты и 10 000 рублей со счёта, к которому привязана карточка.

Полицейские выяснили, что мужчина распивал алкоголь с 38-летним ранее судимым, а ныне безработным местным жителем. В какой-то момент коллега выкрал карточку, а позже совершил несколько покупок на сумму, не превышающую 1000 рублей, чтобы не вводить пин-код.

Ущерб был бы ниже, если бы пострадавший сразу обратился в банк и заблокировал бы карту. Но он этого не сделал.

Сейчас вор задержан. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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