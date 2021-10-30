У жителя Кимр украли банковскую карту и списали с неё деньги

Полицейские выяснили, что мужчина распивал алкоголь с 38-летним ранее судимым, а ныне безработным местным жителем. В какой-то момент коллега выкрал карточку, а позже совершил несколько покупок на сумму, не превышающую 1000 рублей, чтобы не вводить пин-код.

Ущерб был бы ниже, если бы пострадавший сразу обратился в банк и заблокировал бы карту. Но он этого не сделал.

Сейчас вор задержан. Ему грозит до шести лет лишения свободы.