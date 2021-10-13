Творческий вечер журналиста Евгения Молчанова

среда, 13 октября 2021 | 14:53    
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В Центральном отделе библиотеки Семейного чтения прошел его творческий вечер.

Много лет он является редактором институтской газеты «Дубна: наука, содружество, прогресс». Именно под его руководством редакция еженедельника удостоена различных дипломов региональных, общесоюзных и российских конкурсов печати и почетных грамот, стала лауреатом международной премии имени профессора Я.А.Смородинского, учрежденной ОИЯИ за популяризацию достижений науки и международного сотрудничества.

Вечер прошел в формате интервью. Очень трогательно Евгений Макарьевич вспоминал свое детство, семью, школьные годы, юность, годы работы в газете. Участники посмотрели фрагмент авторской программы Евгения Макарьевича "Ретроград", созданной во время работы на Дубненском телевидении. Также прозвучали стихи собственного сочинения, которые Евгений Молчанов пишет с 16 лет.

Как редактор и автор-составитель он принимал участие в подготовке к печати сборников воспоминаний о выдающихся ученых Дубны - М.Г.Мещерякове, Н.Н.Говоруне, Г.Н.Флерове, В.В.Волкове. Подготовил и издал книги "Эти вездесущие ионы" (в соавторстве с Г.Н.Флеровым, 1996), "Беседы о Дубне" (2003), "Записки островитянина" (2006), "Беседу вел... Хроника, интервью, дневники" (2011).

На встречу пришли друзья, коллеги, одноклассники, которые также поделились воспоминаниями о Евгении Макарьевиче.

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