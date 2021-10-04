Тренд 2021 в ставках: киберспорт

Ставки на киберспорт: разбираем главное

С 2020 года ставки на киберспортивные дисциплины увеличили долю в букмекерском обороте с 5,78% до 14,56%. Свою роль в изменении структуры ставок сыграла пандемия, выбившая привычную базу из-под каперов и любителей ставок. Привычные виды спорта оказались вне доступа, линии БК отражали исключительно киберспорт.

Любители ставок искали информацию о лучших букмекерах с киберспортом на страницах популярного портала Мета. Эксперты ресурса тщательно изучают деятельность контор, прежде чем опубликовать обзор. Данные в обзорах настолько подробные, что рассказывают даже о том, как быстро осуществить 1xbet вход на сайт .

Оказалось, что линии на киберспортивные состязания включают от 50 до 250 исходов с широкой росписью.

На что можно ставить?

Букмекеры предлагают в линиях заключать пари на следующие состязания:

Дота2;

Лига Легенд;

ФИФА2020;

CS:GO.

Большинство поединков доступны в режиме LIVE и сопровождается видеотрансляцией.

Бетторы постепенно привыкали к новым киберспортивным дисциплинам. Объем ставок заметно увеличился. Любители ставок адаптировали свои стратегии под реалии киберспортивных событий.

В ходе работы с киберспортом, каперы определили плюсы ставок:

Огромное количество кибер поединков каждый день. Высокие котировки; Исходы хорошо поддаются анализу за счет огромного массива статистической информации по каждой команде, спортсмену и состязанию.

В ближайшие два - три года киберспорт будет все активнее завоевывать внимание бетторов и отодвигать по популярности в ставках привычные виды спорта.