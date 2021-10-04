Тренд 2021 в ставках: киберспорт

Ставки на киберспорт: разбираем главное
С 2020 года ставки на киберспортивные дисциплины увеличили долю в букмекерском обороте с 5,78% до 14,56%. Свою роль в изменении структуры ставок сыграла пандемия, выбившая привычную базу из-под каперов и любителей ставок. Привычные виды спорта оказались вне доступа, линии БК отражали исключительно киберспорт.
Любители ставок искали информацию о лучших букмекерах с киберспортом на страницах популярного портала Мета. Эксперты ресурса тщательно изучают деятельность контор, прежде чем опубликовать обзор. Данные в обзорах настолько подробные, что рассказывают даже о том, как быстро осуществить 1xbet вход на сайт.
Оказалось, что линии на киберспортивные состязания включают от 50 до 250 исходов с широкой росписью.
На что можно ставить?
Букмекеры предлагают в линиях заключать пари на следующие состязания:
- Дота2;
- Лига Легенд;
- ФИФА2020;
- CS:GO.
Большинство поединков доступны в режиме LIVE и сопровождается видеотрансляцией.
Бетторы постепенно привыкали к новым киберспортивным дисциплинам. Объем ставок заметно увеличился. Любители ставок адаптировали свои стратегии под реалии киберспортивных событий.
В ходе работы с киберспортом, каперы определили плюсы ставок:
- Огромное количество кибер поединков каждый день.
- Высокие котировки;
- Исходы хорошо поддаются анализу за счет огромного массива статистической информации по каждой команде, спортсмену и состязанию.
В ближайшие два - три года киберспорт будет все активнее завоевывать внимание бетторов и отодвигать по популярности в ставках привычные виды спорта.