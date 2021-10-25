Транспорт и логистика для комфортной жизни

У Игоря Кузменкова, который уже закончил бакалавриат университета и в настоящее время учится на втором курсе магистратуры, есть опыт участия в конкурсе этого года – он собрал команду «Решатель» на хакатон «Медицина, здравоохранение, наука», работал вместе с ребятами из Нижнего Новгорода – тогда в финал прошли, но призового места не получили. А вот опыт амбассадора всей площадки «Делового клуба» особой экономической зоны «Дубна» - первый в его жизни.

Для меня это в новинку, очень интересно, теперь я даже немного изменил представление о своей будущей профессии, стал лучше понимать, что можно использовать из тех методов, которые мы изучаем в университете, допустим, в решении кейса, - говорит Игорь. - Со стороны команд это должны быть высокотехнологичные решения, со сложной математикой, с решением оптимизационных задач, но одновременно вся работа направлена на то, чтобы помочь человеку чувствовать себя комфортно в городской среде – на дорогах, в транспорте и т.д. То есть цель участников хакатона с помощью техничных решений создать реальный проект, который будет выгоден для людей, для общества.

Именно над такими технологичными решениями, которые сделают жизнь тысяч людей проще, комфортнее и безопаснее, и ломали головы студенты университета «Дубна» – участники хакатона «Транспорт и логистика». Свои задачи им предложили «Ростелеком, «Росатом», Международный аэропорт Шереметьево, другие крупнейшие компании и организации страны. Желающих принять участие в данном конкурсе было как никогда много, заявки на конкурс подали 5 567 человек из 61 региона России. То, что сразу три команды дубненского университета - DataMents, CreativeCup и IT_Cow прошли отбор, уже говорит об уровне знаний студентов и высокой оценке экспертов значимости их проектов.

На хакатоне было предложено семь актуальных задач, направленных на создание полезных цифровых продуктов для общества и сервисов для улучшения транспорта и логистики, а значит жизни автолюбителей, пассажиров, работников транспорта, города в целом, так что выбрать было из чего. Свои кейсы предложили Госкорпорация «Росатом», Accenture, ПАО «Ростелеком», Международный аэропорт Шереметьево, другие крупнейшие организации и компании страны.

Капитан команды DataMents второкурсница университета Анна Панова впервые участвует в подобном конкурсе. Команда новичков выбрала кейс, предложенный «Транспортными инновациями Москвы» совместно с Инновационным центром «Безопасный транспорт», по решению задачи новых пользовательских сценариев в мобильном приложении «Московский транспорт» - отслеживанию загруженности парковок, метро, автобусов и другого городского транспорта столицы.

Мы взяли задачу Traffic Control - проектирование автоматизированной системы управления дорожным движением и должны были наладить его работу путем регулирования светофоров, - познакомил со своим проектом капитан команды Creative_Cup Валерий Жарков. – У нас было три бэкенд-разработчика, которые занимались логикой программного обеспечения, аналитик, рассчитавший стоимость проекта и должным образом его оформивший, а также фронтенд-разработчик, который для понимания процесса всё отображение грамотно разместил на веб-проекте. Старались задействовать разные языки программирования, синхронизировали светофоры, чтобы они переключались плавно, настраивали алгоритмы «зеленой линии», но время было ограничено, поэтому предложили концепт.

Для медиа-группы студенческого телевидения Государственного Университета «Дубна» (ТВ ГУД), которая освещала мероприятие на площадке ОЭЗ, в этот день работы было много.

Для нас работа на хакатоне – это незабываемый опыт, - говорит студент второго курса, а «по совместительству» заместитель главного редактора ТВ ГУД Лобсанг Бирюков. - Мы наблюдаем общий деловой настрой ребят, весь этот напряженный соревновательный процесс, стремление каждой команды к победе. Ну, а те, кто не был на хакатоне, фото, посты, видеоролики теперь может посмотреть на сайте вуза и в соцсетях.

Участники команды IT_Cow капитан Алексей Козловский, Глеб Титов, Вадим Коннов, Валентин Лавров и Алина Никитина стали абсолютными победителями в кейсе от Управления цифрового развития Липецкой области «Уборка дорог» и выиграли 250 тысяч рублей.

Я очень доволен слаженными действиями команды, у нас было два аналитика и три разработчика, создавали систему для расчета оптимальных маршрутов снегоуборочной техники, - говорит капитан. – Сейчас такие работы выполняются вручную пятью диспетчерами, а наша система позволит автоматизировать эти действия. Кейс сразу показался интересным, потому что мы трое разработчиков с курса «Программной инженерии» университета увлекаемся теорией графов, а она всегда применяется в транспорте. Для аналитиков тоже была возможность пофантазировать, у нас, например, обычный пользователь может зайти на сайт, заказать очистку определенного участка дороги. Это станет приоритетом и учтется, когда система будет пересчитывать новые маршруты.

По словам Алексея Козловского, для команды участие в хакатоне – это прежде всего огромный опыт общения, погружения в Soft skills, в реальный мир с решением жизненно важных задач. ребята надеются получить и опыт стажировки в какой-то из компаний, причем не обязательно являющейся кейсодержателем нынешнего конкурса. Строчка в резюме «участник хакатона «Цифрового прорыва 2021» - хороший пропуск для будущей профессиональной деятельности.