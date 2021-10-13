Торжественно и ярко: ГосМКБ «Радуга» отметило 70 лет

Коллектив поздравили генеральный директор ГосМКБ «Радуга» Владимир Трусов, директор департамента безопасности Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Владимир Хлыбов, начальник отдела управления авиационной техники и вооружения департамента Министерства обороны РФ Олег Смирнов, директор ОИЯИ Григорий Трубников и глава городского округа Дубна Сергей Куликов.

Приятной частью праздничного вечера стало вручение наград лучшим специалистам:

Звание «Почетный авиастроитель» присвоено ведущему конструктору Владимиру Рыкову. Звание «Почетный машиностроитель» – начальнику участка Наталье Осановой.

Почетных грамот Министерства промышленности и торговли РФ удостоены Валентина Борисова, Наталья Куркова, Ольга Люстрова и Оксана Янина.

Почетными грамотами Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» награждены Олег Иноземцев, Елена Логузова, Сергей Полунин и Сергей Черников.

Глава городского округа Дубна Сергей Куликов вручил благодарность губернатора Московской области Алексею Мелёхину, Андрею Новикову, Андрею Шевколенко, Дмитрию Шершакову; благодарственное письмо губернатора –Ольге Винник, Артему Кравцову, Марине Кузьминой, почетные грамоты - Алексею Козлову, Илье Певневу и Марине Четвериковой.

Церемония награждения сопровождалась музыкальными подарками от вокальных и хореографических коллективов ДК «Октябрь».

Мы присоединяемся ко всем поздравлениям в адрес предприятия и желаем коллективу «Радуги» новых производственных успехов и смелого полета инженерной мысли, чтобы оставаться в числе флагманов оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации.

Мы уверены, что вы и дальше будете сохранять и преумножать славные традиции, заложенные предшественниками, активно содействовать в позитивных преобразованиях наукограда Дубна.