ТОП-6 подмосковных строений в стиле замков

вторник, 19 октября 2021 | 09:34    
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Специалисты комитета по туризму Подмосковья сформировали подборку из 6 старинных региональных строений, напоминающих средневековые замки. Они пользуются популярностью у гостей и жителей области, сообщает пресс-служба комитета.
  • Усадьба Быково в Раменском округе. Фото russia.travel
  • Храм Владимирской иконы Божией Матери в Быково. Фото: ewa_xawwa0
  • Усадьба Марфино. Фото: Павел Демин
  • Усадьба Васильевское. Фото: Юлия Симутова, tourister.ru
  • Никольский собор в Можайске. Фото: podmoscowe.ru
  • Усадьба Подушкино. Фото: prigorod.info

1. Усадьба Быково в Раменском округе. Главный дом – памятник архитектуры XVIII века архитектора Василия Баженова, одного из лучших архитекторов того времени, – был построен в духе эклектики. Каждый из 4 фасадов отличается от других. По одной из легенд в этом загадочном здании заседали масоны.

2. Храм Владимирской иконы Божией Матери в Быково. Его считают одним из лучших образов русской архитектуры. Аналогов нет во всей Московской области. Храм был создан в псевдоготическом стиле, его внешняя часть облицована белым камнем. Чаще всего строение ассоциируют с замком Спящей красавицы, крымским Ласточкиным гнездом и парижским собором Нотр-Дам.

3. Усадьба Марфино своей колоритностью привлекла создателей фильма «Мастер и Маргарита» Юрия Кары. Именно в этих стенах, украшенных стрельчатыми окнами, башенками и грифонами, снимали сцену «Бал у Сатаны».

4. В Одинцовском округе расположена усадьба Васильевское Щербатовых. Здесь кирпичный замок выстроили в стиле викторианской неоготики XIX века. В те времена в саду росли экзотические растения, а по парку бегали ручные косули и серны. В годы революции усадьбу разграбили, но к нынешнему времени замок восстановили полностью.

5. Ново-Никольский собор из Можайского округа. Он имеет вид костела с элементами неоготики и русской готики. Подклет собора — своеобразный «слоеный пирог», в нем сохранились и до сих пор видны культурные слои — части старого кремля.

6. Усадьба Подушкино (Мейендорф) в Одинцовском округе. Ее строили с 1874 по 1885 годы, господский дом стилизовали под французское шато начала XVI века. В наши дни здесь проходят официальные международные мероприятия.

Тэги: 
Подмосковье
туризм
Источник:
РИАМО
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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