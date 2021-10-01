Тонкости ухода за белыми кедами и кроссовками

Для того, чтобы сохранить жизнь любимой паре следует помнить несколько основных правил чистоты, о которых нам расскажут эксперты HypeSneakerShoр .

Во многих из нас бывают такие случаи, когда на кроссовках появляются царапины, а откуда Вы даже и не догадывались. Чтобы избежать этого надо воспользоваться краской или лаком против пятен и царапин. Как это работает? Все просто, этот лайфхак прекрасно выполняется в случае, если вы правильно подобрали подходящий оттенок. Тогда вмешательство будет едва заметным. Надо всего лишь нанести средство на проблемный участок и подождать пока смесь высохнет.

Если Вашей проблемой стали въевшиеся пятна, на помощь придет губка для обуви и уксусный раствор. Приобрести ее можно в специализированном магазине обуви или других продовольственных магазинах. А дальше, дело за малым. Надо взять губку, смочить ее в заранее заготовленном уксусе и аккуратно удалить пятна. Для проблемных и труднодоступных мест можно воспользоваться зубной щеткой.

Если вы решили не забивать голову этими проблемами, а просто взять и постирать обувь в машинке для стирки. Тогда обратите внимание на несколько нюансов. Первое, для кожаных изделий лучше ручная стирка, это поможет уберечь вашу обувь от деформации и трещин материала. Второе, если кроссовки из текстиля или сетки, тогда можно воспользоваться машинной стиркой. Главное следует обратить внимание на то, что шнурки и стельки надо очищать отдельно от сникеров. Используйте мягкие моющие средства и теплую воду для этого процесса.

После любых манипуляций по очистке не оставляйте свои белые кроссовки на солнце. Попадание на них ультрафиолетового излучения приведет к потере яркости, выцветанию и нежелательному изменению цвета. Старайтесь сникеры держать в прохладном, темном помещении на тот момент времени, когда вы ими не пользуетесь. Не очень хорошо, когда на обувь попадает пыль.

В завершение хотелось еще поговорить о внутренней части изделия, о которой тоже не следует забывать. Она, как и все остальное требует тщательного ухода. Во избежание возникновения неприятного запаха, в закрытой обуви нужно обязательно хотя бы раз в неделю очищать подложку. Главное, всегда следить за своей обувью, особенно белого цвета. Тогда, не надо будет много денег тратить на химчистку, или процедуры очистки.