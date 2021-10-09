Теплоход «Константин Коротков» сел на мель в Канале имени Москвы и заблокировал судоходное движение

Четырёхпалубный 125-метровый круизный теплоход "Константин Коротков" сел на мель в канале имени Москвы. Об этом Лайфу сообщил источник.

По его данным, перед инцидентом судно разошлось бортами со встречным теплоходом "Тольятти" на 122-м километре, а уже на 123-м километре, в районе деревни Куминово, оно врезалось в откос берега канала, после чего село на мель.

В результате ЧП серьёзных повреждений, пробоин и течи не было. Среди 80 человек экипажа также никто не пострадал. Однако из-за отказа гидравлического привода рулей теплохода капитан принял решение ждать помощи на якоре, перегородив движение по каналу. За теплоходом уже скопилась небольшая пробка. В ближайшее время судно должно быть оттянуто буксиром.