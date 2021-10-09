Теплоход «Константин Коротков» сел на мель в Канале имени Москвы и заблокировал судоходное движение

суббота, 09 октября 2021 | 17:11    
Новости
     50
Капитан поставил судно на якорь и ждёт буксира, который попытается сдвинуть теплоход с места.

Четырёхпалубный 125-метровый круизный теплоход "Константин Коротков" сел на мель в канале имени Москвы. Об этом Лайфу сообщил источник.

По его данным, перед инцидентом судно разошлось бортами со встречным теплоходом "Тольятти" на 122-м километре, а уже на 123-м километре, в районе деревни Куминово, оно врезалось в откос берега канала, после чего село на мель.

В результате ЧП серьёзных повреждений, пробоин и течи не было. Среди 80 человек экипажа также никто не пострадал. Однако из-за отказа гидравлического привода рулей теплохода капитан принял решение ждать помощи на якоре, перегородив движение по каналу. За теплоходом уже скопилась небольшая пробка. В ближайшее время судно должно быть оттянуто буксиром.

Тэги: 
происшествия
транспорт
Канал
Источник:
Life
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
Читать Дубна.Ru в
09.10.2021 | 13:57   
Новости
    85
Паромная переправа через Канал в Дубне будет работать только днем
С 9 октября паромная переправа №1 между городом Конаково Тверской области и Дубной переходит с круглосуточного на 12-ти...
транспорт | Канал
07.10.2021 | 07:55   
Новости
    17
Спектакль Московского драматического театра на Перовской «ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА» в ДК "Октябрь"
«Там русский дух, там Русью пахнет…» — кажется, эти знаменитые строки были написаны именно об этой постановке в Театре...
спектакль
07.10.2021 | 12:07   
Новости
    977
Живые изгороди высадят в местах несанкционированного прохода через пути на МЖД
Более 13 тысяч декоративных кустарников высадят в местах несанкционированного прохода через пути на Московской железной...
РЖД | безопасность
08.10.2021 | 10:26   
Новости
    913
Более полумиллиона рублей переплаты за отопление вернули жильцам дома в Люберцах
Жильцам одного из домов в Люберцах вернули более полумиллиона рублей, переплаченных за отопление, сообщили в пресс-...
ЖКХ
07.10.2021 | 10:16   
Новости
    882
Проект «Про навыки» поможет жителям Подмосковья освоить цифровые профессии
Жители Московской области могут стать участниками социальной инициативы «Про навыки». Проект позволяет получить...
профессия | образование