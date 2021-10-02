Тенденции в дизайнерской области – какой профессии отдать предпочтение?

Данное поприще обусловлено ключевыми требованиями: нужно отслеживать тренды и новинки, заниматься сочетанием стилей и фактур, иметь устойчивость к стрессам, быть наблюдательным и обладать желанием творить. Работа дизайнеров наполнена несколькими направлениями: они могут заниматься облагораживанием интерьера, созданием интернет платформ, приложений. Есть возможность определиться с одним из них и возвышаться по карьерной лестнице!

Топ-профессий:

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Веб-дизайнер

Веб-дизайнер считается посредником между пользователем и интернет паутиной. В задачу веб-дизайнера входит создание образца сайта с наиболее простыми и понятными функциями для непросвещенной пользовательской аудитории. Чтобы успешно справляться с возложенной задачей, дизайнер занимается еще и сочетанием таких навыков как маркетинг, создание сайта, типографика и теория цветовой палитры.

Графический дизайнер

Упаковать продукт так, чтобы он не только привлекал внимание, но и отражал его идеологию, принципы — так умеет только графический дизайнер. А еще, он способен создать баннер, иллюстрацию, предать любой фирме стиля, изобразить логотип, макет для распечатки. В общем для такой деятельности приходится совмещать художественные и изобретательные наклонности.

3D-дизайнер

Он живет в 3D мире! Там он чувствует себя, как рыба в воде — ему комфортно среди созданных им же моделей изображений, схожесть которых с реальными вещами, людьми или животными, просто поражает наш разум. Он из тех людей, которые создают виртуальную реальность, умело манипулируя цифрами и зрительными образами.

Дизайнер интерьера

Выходить за стандартные рамки, не держать фантазию в узде, умело владеть принципами эргономики, обращать внимание на особенности психики и учитывать их, и при этом не отклоняться от отведенного бюджета — такой баланс и грамотный подход по силам опытному дизайнеру интерьера. Такие специальности как мебельный или текстильный дизайнер, декоратор, перекликаются с вышеописанным направлением.

Ландшафтный дизайнер

Человеке, которому приглянулась именно эта сфера занятости, должен уметь совмещать в себе ботаника, художника, конструктора и немного хулигана. Ведь стать творцом садов, о которых только можно мечтать, не так уж и просто. Стоит обращать внимание на множество факторов: климат, местонахождение, коммуникации, контроль над всем коллективом, который задействован в работе.

Гейм-дизайнер

Генерация идей, задумка сюжета, декорации, стилистика персонажей и их внешний вид — все это забота гейм-дизайнера, которую он после перекладывает на плечи разработчиков игр.

Они проводят тестирование, корректируют, сравнивают с проектами оппонентов, все это делает и гейм-дизайнер.

Моушн-дизайнер

Такое необычное название профессии с довольно примитивным назначением — компьютерная анимация. Данные специалисты наподобие Бога вдыхают жизнь в любой проект. Такие люди на вес золота в киноиндустрии и в рекламном бизнесе.

Иллюстратор

Визуализация текста в образы, придание особенностей персонажам и многое другое, что не остается без внимания аудитории...

Illustrator — это тот инструмент, которым владеют иллюстраторы.

Фотограф

Это Бог фотошопа! Понятие техники, виртуозная работа с освещением и композицией, доскональное знание программы Photoshop — все это пригодится фотографу. Именно так он сможет сделать снимок, в котором помимо изображения будет история, смысл, чувства и эмоции.

Где получить образование

Смотрите подборки курсов разных онлайн школ, например, по направлениям:

Заключение

Дизайнер — это сфера деятельности, которая развивается и с каждым днем, становится все более востребованной. Не упустите свой шанс проявить себя не только как профессионал, но и как творческий человек!