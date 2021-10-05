Талдомская больница снова перепрофилирована для лечения пациентов с COVID-19

вторник, 05 октября 2021 | 10:51    
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Медицинские работники Талдомской больницы вновь приступают к работе в «красной зоне» инфекционного корпуса.

С 4 октября терапевтическое, хирургическое, реанимационное, педиатрическое отделения главного лечебного корпуса больницы будут временно перепрофилированы для лечения пациентов с COVID-19. Бригады врачей, среднего и младшего медицинского персонала уже сформированы. Помощь пациентам будет оказываться в круглосуточном режиме, - рассказал главный врач Игорь Давронов.

Тэги: 
коронавирус
здравоохранение
Талдом
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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