Существуют ли в России легальные казино

четверг, 07 октября 2021 | 16:53
Человек3
С 1 июля 2009 года в России действует закон, ограничивающий гемблинговую деятельность. Но, несмотря на это, легальные казино на территории страны всё же есть. Расскажем о них подробнее.
Стоит сказать, что в России запрет наложен и на организацию интернет-казино, однако граждане могут беспрепятственно пользоваться услугами лицензированных иностранных операторов, среди которых Pin-Up, Favbet, Vavada и прочие. «Вавада» в Беларуси, Азербайджане, Молдове, Армении и других странах СНГ пользуется особой популярностью.
Деятельность наземных казино в РФ разрешена только на территории игорных зон, расположенных в отдалении от крупных городов. Сейчас таких локаций четыре. Там находятся пять действующих казино.
- Altai Palace (игорная зона «Сибирская монета»). Располагается в 124 км от Бийска. В Altai Palace посетители могут поиграть в рулетку, баккару, блэкджек и попробовать другие развлечения. Кроме того, на территории казино открыт покерный клуб и зал игровых автоматов.
- Tigre de Cristal («Приморье») в 50 км от Владивостока. Здесь для гостей работают 300 слот-машин и 20 игровых столов.
- «Казино Сочи» («Красная поляна»). Располагается в Краснодарском крае. В этом казино есть множество видов игровых автоматов, блэкджек, покер, рулетка и другие развлечения.
- Sobranie («Янтарная») в 50 км от Калининграда. В покерном клубе этого казино регулярно проходят международные турниры. Для любителей других азартных игр работают слот-машины, рулетка, есть возможность провести время за картами.
- Magic Crystal («Янтарная») специализируется на видеослотах, которых здесь более 150.