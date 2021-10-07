Существуют ли в России легальные казино

Стоит сказать, что в России запрет наложен и на организацию интернет-казино, однако граждане могут беспрепятственно пользоваться услугами лицензированных иностранных операторов, среди которых Pin-Up, Favbet, Vavada и прочие. «Вавада» в Беларуси , Азербайджане, Молдове, Армении и других странах СНГ пользуется особой популярностью.

Деятельность наземных казино в РФ разрешена только на территории игорных зон, расположенных в отдалении от крупных городов. Сейчас таких локаций четыре. Там находятся пять действующих казино.