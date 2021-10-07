Существуют ли в России легальные казино

четверг, 07 октября 2021 | 16:53    
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С 1 июля 2009 года в России действует закон, ограничивающий гемблинговую деятельность. Но, несмотря на это, легальные казино на территории страны всё же есть. Расскажем о них подробнее.

Стоит сказать, что в России запрет наложен и на организацию интернет-казино, однако граждане могут беспрепятственно пользоваться услугами лицензированных иностранных операторов, среди которых Pin-Up, Favbet, Vavada и прочие. «Вавада» в Беларуси, Азербайджане, Молдове, Армении и других странах СНГ пользуется особой популярностью.

Деятельность наземных казино в РФ разрешена только на территории игорных зон, расположенных в отдалении от крупных городов. Сейчас таких локаций четыре. Там находятся пять действующих казино.

  • Altai Palace (игорная зона «Сибирская монета»). Располагается в 124 км от Бийска. В Altai Palace посетители могут поиграть в рулетку, баккару, блэкджек и попробовать другие развлечения. Кроме того, на территории казино открыт покерный клуб и зал игровых автоматов.
  • Tigre de Cristal («Приморье») в 50 км от Владивостока. Здесь для гостей работают 300 слот-машин и 20 игровых столов.
  • «Казино Сочи» («Красная поляна»). Располагается в Краснодарском крае. В этом казино есть множество видов игровых автоматов, блэкджек, покер, рулетка и другие развлечения.
  • Sobranie («Янтарная») в 50 км от Калининграда. В покерном клубе этого казино регулярно проходят международные турниры. Для любителей других азартных игр работают слот-машины, рулетка, есть возможность провести время за картами.
  • Magic Crystal («Янтарная») специализируется на видеослотах, которых здесь более 150.
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Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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