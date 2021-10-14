Суд в Талдоме приговорил мужчину к 14 годам колонии за изготовление крупной партии наркотиков

четверг, 14 октября 2021 | 13:57    
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Об этом 13 октября сообщили в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, с февраля по ноябрь 2020 года Эльчин Алискеров оборудовал нарколабораторию в частном доме в Талдоме, где изготовил более 12,4 килограмма наркотиков. Запрещенные вещества мужчина намеревался продать.

Подсудимый признан виновным по части 3 статьи 30 УК РФ и части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств), а также по части 2 статьи 228.3 УК РФ (незаконный оборот прекурсоров наркотических средств).

Решением суда мужчина отправится в колонию строгого режима на 14 лет и два месяца.

Тэги: 
суд
криминал
Талдом
Источник:
Москва.Ру
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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