Суд в Талдоме приговорил мужчину к 14 годам колонии за изготовление крупной партии наркотиков

По данным ведомства, с февраля по ноябрь 2020 года Эльчин Алискеров оборудовал нарколабораторию в частном доме в Талдоме, где изготовил более 12,4 килограмма наркотиков. Запрещенные вещества мужчина намеревался продать.

Подсудимый признан виновным по части 3 статьи 30 УК РФ и части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств), а также по части 2 статьи 228.3 УК РФ (незаконный оборот прекурсоров наркотических средств).