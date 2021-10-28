Суд в Конаково: 2,5 года колонии за шоколадку

четверг, 28 октября 2021 | 15:46
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Житель Конаково гражданин Е., ранее судимый за хищение чужого имущества, 3 ноября 2020 года, находясь в магазине «Фикс прайс» ООО «Бэст Прайс», расположенном по адресу: Тверская область г. Конаково ул. Район завода, д. 13, в присутствии контролера торгового зала открыто похитил коробку с 12 плитками шоколада.
В судебном заседании подсудимый Е. вину в инкриминируемом ему преступлении признал в полном объёме. Приговором Конаковского городского суда от 25 октября 2021 года Е. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ, и, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказания по предыдущему приговору, Е. окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.