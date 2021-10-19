Студенты‑социологи принимают гостей

вторник, 19 октября 2021 | 14:20
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По приглашению кафедры социологии и гуманитарных наук Университета "Дубна", в Дубне с визитом побывала руководитель департамента издательских программ Всероссийского центра изучения общественного мнения Анна Викторовна Кулешова.
Для студентов-социологов был организован показ документального фильма «Формула доверия», снятого по заказу ВЦИОМ. После просмотра фильма студентам было предложено подискутировать о роли социолога в формировании общественного мнения.
Доверяют ли люди опросам общественного мнения и как вызвать доверие граждан? Понимают ли люди, зачем вообще нужны опросы общественного мнения? Как социология может влиять на формирование демократических режимов?
Эти и другие вопросы были заданы спикеру в процессе обсуждения.
С ответным визитом во ВЦИОМ студенты-социологи Государственного университета «Дубна» отправятся в начале ноября, в преддверии дня социолога, чтобы принять участие во всероссийской просветительской онлайн-акции "Социологический диктант".