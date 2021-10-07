Студенты государственного университета «Дубна» стали лауреатами регионального этапа премии «Студент года – 2021»

четверг, 07 октября 2021 | 15:54    
Новости
     6
Российская национальная премия «Студент года» учреждена в 2014 году и реализуется в более чем 70 субъектах Российской Федерации в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого».
  • Ольга Кутинова, студентка 1 курса магистратуры Инженерного-физического института (ИФИ), стала лауреатом в номинации «Интеллект года».
  • Коротков Егор, учащийся филиала Университета -  Дмитровского института непрерывного образования (ДИНО) – лауреат в номинации «Общественник года».

В этом году конкурс проходил дистанционно. Комиссия оценивала различные достижения студентов, которые к своей заявке прикладывали грамоты, дипломы, благодарственные письма, научные статьи, а также снимали видеовизитки.

Поздравляем ребят и желаем дальнейших успехов!

Тэги: 
Университет Дубна
конкурс
поздравления
Читать Дубна.Ru в
07.10.2021 | 13:14   
Новости
    6
Жители выбирают дизайн будущего памятника сыру в городе Конаково
По итогам конкурса «Культурный след» было принято решение создать достопримечательность, которая будет символом того,...
Конаково | благоустройство | конкурс
05.10.2021 | 11:32   
Новости
    936
Добра вам, благополучия и успехов! Трудолюбивых и отзывчивых учеников!
Главное управление Пенсионного фонда России № 5 по г. Москве и Московской области поздравляет всех педагогов с их ...
праздник | поздравления | Пенсионный фонд
05.10.2021 | 14:06   
Новости
    908
5 октября - Всемирный день учителя
Уважаемые учителя, работники и ветераны педагогического труда! Примите искренние поздравления с вашим профессиональным...
праздник | поздравления | День учителя
06.10.2021 | 17:28   
Новости
    951
Александр Орлов: «В руках педагогов — судьба будущих поколений!»
Уважаемые педагоги, работники образовательных учреждений, дорогие учителя и ветераны педагогического труда!
поздравления | День учителя
06.10.2021 | 17:48   
Новости
    970
Более 12 миллионов рублей направят на выплаты молодым учителям в Подмосковье
«Каждый молодой педагог, трудоустраивающийся в Московской области сразу после окончания учебного заведения, получает „...
социал | Подмосковье