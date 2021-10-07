Студенты государственного университета «Дубна» стали лауреатами регионального этапа премии «Студент года – 2021»

четверг, 07 октября 2021 | 15:54
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Российская национальная премия «Студент года» учреждена в 2014 году и реализуется в более чем 70 субъектах Российской Федерации в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого».
- Ольга Кутинова, студентка 1 курса магистратуры Инженерного-физического института (ИФИ), стала лауреатом в номинации «Интеллект года».
- Коротков Егор, учащийся филиала Университета - Дмитровского института непрерывного образования (ДИНО) – лауреат в номинации «Общественник года».
В этом году конкурс проходил дистанционно. Комиссия оценивала различные достижения студентов, которые к своей заявке прикладывали грамоты, дипломы, благодарственные письма, научные статьи, а также снимали видеовизитки.
Поздравляем ребят и желаем дальнейших успехов!