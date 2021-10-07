Спектакль Московского драматического театра на Перовской «ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА» в ДК "Октябрь"

Ведь маленькие зрители, а также их родители, попадают в восхитительный мир, где царят свои законы: дикие звери разговаривают человеческим языком, герои на пути к своей цели преодолевают невероятные преграды и сражаются со страшными злодеями. Но в финале — обязательно торжествует добро и справедливость.

Настоящие, а вовсе не мультяшные сказочные чудеса и волшебные превращения, забавные песни и пляски, полеты в ступе Бабы Яги и битва на мечах с Кощеем Бессмертным — это всего лишь малая часть того, что ожидает юных зрителей на нашем спектакле. И если вы в детстве были горячими поклонниками фильмов-сказок Александра Роу, то вашим детям непременно понравится «Царевна-лягушка» Театра на Перовской.

Так как же болотная лягушка стала Василисой Премудрой, а Иван-царевич — победителем Кощея Бессмертного? Волшебные секреты этой красивой и захватывающей истории откроются в нашем спектакле «Царевна-лягушка».

Московский драматический Театр на Перовской. Художественный руководитель - Гульнара Галавинская. Режиссер - Кирилл Панченко.

Продолжительность спектакля: 2 часа.

ЧТО: детский спектакль «Царевна-лягушка»

ГДЕ: ДК «Октябрь»

КОГДА: 9 октября в 12:00

БИЛЕТЫ: http://dkoctober.ru/?p=8073