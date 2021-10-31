Спасатели ПСЧ-270 Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» вытащили собаку из подвала

Старшая смены Валентина Сутягина рассказала, что в единую службу экстренной помощи «112» обратились местные жители, которые увидели, что в подвал провалилась собака, а рядом с подвалом сидит немецкая овчарка, воет и не дает подойти.

Прибыв на место вызова, работники 270-й пожарно-спасательной части сначала приманили колбасой одну из собак, чтобы можно было подойти к подвалу, затем открутили крышку и вытащили второе измученное животное из плена. А довольные собаки вместе побежали гулять дальше. В своей работе спасателям часто приходится сталкиваться с ситуациями, когда питомцы застревают в самых неожиданных местах. Поэтому мы призываем не оставлять четвероногих друзей без присмотра, - отметила Валентина Сутягина.