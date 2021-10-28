Спасатели Дубненского управления «Мособлпожспас» вытащили упавшую в погреб собаку

Старший смены Андрей Карасев рассказал, что в единую службу экстренной помощи «Система-112» обратились хозяева, которые увидели, что питомец провалился в глубокий погреб, где хранились припасы, и самостоятельно выбраться наружу не может.

Прибыв на место вызова, работники 233-й пожарно-спасательной части спустились в погреб и вытащили измученную собаку. По работе нам часто приходится сталкиваться с пострадавшими животными, однако в регламентах действия по спасению братьев наших меньших нет конкретных методик. Поэтому мы призываем хозяев быть внимательными и следить за безопасностью своих четвероногих друзей, - отметил Андрей Карасев.

Спасатели ПСЧ-233 оказали собаке необходимую помощь, рекомендовали хозяевам незамедлительно обратиться в ветклинику и провели инструктаж по технике безопасности. Сейчас спасенный питомец находится под наблюдением в ветеринарной клинике.