Сотрудники Шереметьевской таможни пресекли незаконный ввоз наличных денежных средств в особо крупном размере

В ходе контроля пассажиров рейса Ганновер-Москва таможенники обнаружили у 55-летнего гражданина России, следовавшего по «зеленому» коридору, 62 185 евро и 800 рублей. Общая сумма незаконно перемещенных денежных средств в рублевом эквиваленте составила 4 441 261 рубль.
В действиях пассажира усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере).
СПРАВКА
Согласно таможенному законодательству ЕАЭС, обязательному письменному декларированию подлежат наличные денежные средства в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов США. При декларировании свыше 100 тыс. долларов США необходимо представить таможенному органу документы, подтверждающие происхождение денежных средств.