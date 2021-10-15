Сотрудники Шереметьевской таможни пресекли незаконный ввоз наличных денежных средств в особо крупном размере

В аэропорту Шереметьево сотрудники таможни задержали следовавшего из Лиссабона в Москву 29-летнего гражданина РФ,...

В аэропорту Шереметьево сотрудники таможни задержали следовавшего из Лиссабона в Москву 29-летнего гражданина РФ,...

Управление Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей по Московской области сообщает о выявлении...

Управление Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей по Московской области сообщает о выявлении...

По данным газеты «Коммерсант», это может произойти уже до конца месяца.

По данным газеты «Коммерсант», это может произойти уже до конца месяца.

14.10.2021 | 10:36

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