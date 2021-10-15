Сотрудники Шереметьевской таможни пресекли незаконный ввоз наличных денежных средств в особо крупном размере

пятница, 15 октября 2021 | 11:09    
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Попытку незаконного ввоза в Россию свыше 62 тыс. евро без декларирования пресекли сотрудники Шереметьевской таможни.

В ходе контроля пассажиров рейса Ганновер-Москва таможенники обнаружили у 55-летнего гражданина России, следовавшего по «зеленому» коридору, 62 185 евро и 800 рублей. Общая сумма незаконно перемещенных денежных средств в рублевом эквиваленте составила 4 441 261 рубль.

В действиях пассажира усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере).

СПРАВКА

Согласно таможенному законодательству ЕАЭС, обязательному письменному декларированию подлежат наличные денежные средства в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов США. При декларировании свыше 100 тыс. долларов США необходимо представить таможенному органу документы, подтверждающие происхождение денежных средств.

Тэги: 
криминал
таможня
Источник:
Яна Кириченко, Пресс-секретарь Шереметьевской таможни
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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