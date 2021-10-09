Состоялся XXI комбинированный легкоатлетический пробег по маршруту Дубна–Кимры–Устиново

На старте тепло поприветствовали участников вместе с руководством и профсоюзным комитетом ГосМКБ, пожелали успешно пройти испытание на прочность и установить личные рекорды.

Дистанцию сверхмарафона (более 60 км) попробовали преодолеть бегом, на велосипедах или лыжероллерах более 80 спортсменов: сотрудники ГосМКБ «Радуга», предприятий, организаций, спортивных объединений наукограда, гости из Кимр, Белого Городка, Москвы и Сарапула (Удмуртия).

Конечной точкой стало село Устиново: в этих краях родился и вырос легендарный авиаконструктор А.Н. Туполев. Церемония награждения состоялась в устиновской средней школе, где когда-то учился Андрей Николаевич и которая носит его имя.

Приятно сознавать, что замечательная спортивная традиция, заложенная коллективом ГосМКБ «Радуга», получает достойное продолжение.