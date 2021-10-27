Скоропостижно скончался Александр Петрович Дука - директор Центра космической связи «Дубна»

среда, 27 октября 2021 | 13:14    
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Жизненный путь Александра Дуки можно назвать примером целеустремленности и преданности своему делу. Его общий стаж в сфере спутниковой связи превысил 45 лет.

Детское увлечение космонавтикой стало решающим при выборе профессии. Выпускник Ленинградского электротехнического института связи имени Бонч-Бруевича, в 1976 году он начал трудовую деятельность в ЦКС «Владимир».

Почти четверть века его судьба была связана с Дубной: в 1998 году он принял предложение возглавить крупнейший телепорт в России и Восточной Европе, в 2002-2003 годах был руководителем ГПКС, затем вновь вернулся на ЦКС «Дубна», одно из градообразующих предприятий наукограда.

Встречая молодых специалистов, Александр Петрович говорил: «Инженер должен учиться всю жизнь, а институт только учит учиться». И сам следовал этому принципу: стремился узнавать что-то новое, осваивать и внедрять новые технологии, всегда идти в ногу со временем.

Александр Петрович искренне любил Дубну, в составе Совета директоров градообразующих предприятий активно участвовал в обсуждении важных вопросов и реализации проектов по развитию города, оказывал поддержку в проведении значимых мероприятий.

Он был талантливым инженером, уникальным специалистом, замечательным руководителем, прекрасным человеком. Пользовался заслуженным авторитетом у коллег, большим уважением со стороны всех, кто с ним сотрудничал и общался.

Александр Петрович Дука оставил о себе добрую память. Его безвременный уход стал тяжелой, невосполнимой утратой для тех, кто знал его лично. 
Выражаем искренние соболезнования семье, родным и близким.

Тэги: 
ЦКС Дубна
Источник:
Совет директоров градообразующих предприятий Дубны
Опубликовал:
Пресс-служба Администрации г.о. Дубна
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