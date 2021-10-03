Штукатурка и шпаклевка стен

Где в Москве заказать шпаклевку стен недорого

Высококвалифицированные специалисты компании «Строй Красиво» учитывают малейшие нюансы при выборе материалов. Строители выполняют работу аккуратно, тщательно и быстро. Также мастера владеют механизированной штукатуркой, упрощающей процесс нанесения смесей.

Чем отличаются смеси для шпаклевки под обои

В магазинах шпаклевка стен под обои предлагается в виде сухих масс и готовых растворов в ведрах. Последний вариант предпочтительнее, особенно полимерные виды, которые подходят для любых поверхностей.

В таких составах производитель использует идеальную формулу сочетания ингредиентов. Поэтому мастерам удается выровнять стены в сжатые сроки. Стоит материал дороже сухих смесей.

Оштукатуривание с помощью оборудования

Механизированная штукатурка — технология, преимущества которой уже оценило множество владельцев жилой и коммерческой недвижимости. Смесь однородной консистенции на стены и потолок подается под давлением. Поэтому равномерно распределяется по всей площади.

С помощью штукатурки машинным способом реально оперативно выровнять стены с любыми дефектами.

Мастера набивают стеклопластиковую сетку, которая исправляет неровности. По поверхности распределяют грунтовочный состав, который связывает основание со штукатуркой. С применением строительных уровней специалисты устанавливают маяки и приступают к механизированной штукатурке. Смесь под давлением подает штукатурная станция. После застывания массы ее подрезают, ориентируясь на показатели строительных правил. Маяки убирают, иначе они дадут ржавчину. Цена на штукатурку зависит не только от применения оборудования, но также от мастерства специалистов, выполняющих ремонт. Строители «Строй Красиво» придают стенам гладкость, тщательно затирая губчатой теркой. Завершается работа глянцеванием. Такие поверхности выглядят дорого и презентабельно.

Если Вы хотите определить, во сколько обойдется оштукатуривание плоскостей в вашем доме или офисе, цену штукатурки стен для конкретного объекта подсчитает специалист «Строй Красиво». Компания предлагает самый выгодный ценник на качественные строительные работы в Москве и области.